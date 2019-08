iA Groupe financier nomme Michael L. Stickney au poste de chef de la croissance





QUÉBEC, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier est heureuse d'annoncer la nomination de Michael L. (Mike) Stickney au poste de vice-président exécutif et chef de la croissance. Cette nomination entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Stickney encadrera les initiatives de croissance de tous les secteurs d'activité, tant au Canada qu'aux États-Unis. Il travaillera aussi en étroite collaboration avec Lilia Sham, vice?présidente exécutive, développement corporatif, sur les projets d'acquisition. M. Stickney demeure membre du comité de planification de la société.

« Dans ses fonctions précédentes chez iA Groupe financier, Mike a travaillé au développement de secteurs qui contribuent maintenant de manière importante à nos résultats. Il est présentement responsable de nos activités américaines, qui ont connu une forte croissance, tant de façon organique que par le biais d'acquisitions, sous sa direction », a déclaré Denis Ricard, président et chef de la direction. « En tant que chef de la croissance, Mike contribuera désormais à l'atteinte des objectifs de iA Groupe financier en soutenant la mise en oeuvre des stratégies de croissance de toutes les lignes d'affaires. »

M. Stickney détient un baccalauréat en sciences (mathématiques) et une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université de la Colombie-Britannique. Il est aussi Fellow de la Society of Actuaries et de l'Institut canadien des actuaires et membre de l'American Academy of Actuaries. Il a commencé sa carrière dans le domaine des assurances en 1976, où il a occupé diverses fonctions. Il s'est joint à iA Groupe financier en 1999, lorsque iA a réalisé l'acquisition de Seaboard Life. Avant de devenir responsable des activités américaines, il a dirigé les divisions des Services aux concessionnaires et des Solutions pour les marchés spéciaux.

M. Stickney relèvera de Denis Ricard.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

