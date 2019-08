Projet éolien de la Première Nation de Pabineau visant à alimenter des logements du Nouveau?Brunswick en énergie propre et verte





PREMIÈRE NATION DE PABINEAU, TERRITOIRE TRADITIONNEL MI'GMAQ NON CÉDÉ, NB, le 29 août 2019 /CNW/ - Pour bâtir une économie robuste à faibles émissions de carbone et un avenir durable pour les générations à venir, il est essentiel d'investir dans des projets axés sur des solutions énergétiques propres.

La Première Nation de Pabineau, en partenariat avec Natural Forces, élabore et réalise un projet d'éolienne unique à environ quatre kilomètres au sud-ouest de Richibucto, au Nouveau?Brunswick. Le projet consiste en une turbine de 3,5 mégawatts qui sera reliée à l'infrastructure électrique actuelle et qui devrait produire suffisamment d'électricité pour alimenter environ 900 logements. Le partenariat entre la Première Nation et Natural Forces a également donné lieu à un accord d'achat d'énergie de 25 ans avec Énergie Nouveau-Brunswick.

Services aux Autochtones Canada a versé 1 million de dollars dans le cadre du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques pour appuyer la prise en charge par la Première Nation de Pabineau du projet éolien avec Natural Forces. Le projet procurera à la Première Nation des revenus stables, comme le garantit l'accord d'achat d'énergie. Le projet créera aussi des emplois à temps plein, tout au long de la construction et de l'exploitation, et stimulera le développement économique de la communauté.

Citations

« Les Premières Nations, comme celle de Pabineau, sont en première ligne en matière de changement climatique. Le projet éolien de la Première Nation de Pabineau est un investissement important dans la durabilité de l'environnement, ce qui favorisera en retour le développement économique de la communauté, et nous sommes fiers de l'appuyer par l'entremise du Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques. Ce projet aura des retombées qui se feront sentir non seulement dans cette communauté, mais aussi au Nouveau-Brunswick, où il fournira de l'énergie propre et verte pour les décennies à venir ».

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« La communauté de la Première Nation de Pabineau est fière d'investir dans un projet d'énergie renouvelable durable à Richibucto et se réjouit d'avoir établi une relation solide avec notre partenaire commercial, Natural Forces. Nous sommes sincèrement reconnaissants de l'appui que Services aux Autochtones Canada a fourni à la Première Nation de Pabineau et nous avons hâte de produire suffisamment d'énergie avec notre nouvelle éolienne pour alimenter en électricité plus de 900 foyers pendant les 25 prochaines années ».

David Peter-Paul

Chef de la Première Nation de Pabineau

« Je suis très heureux que le gouvernement du Canada fasse cet investissement très important pour la Première Nation de Pabineau. Son projet éolien offrira des possibilités aux membres de la communauté et jouera un rôle dans l'amélioration de notre environnement. Je félicite le chef Peter-Paul et le conseil pour leur vision. »

Serge Cormier

Député de Acadie-Bathurst

Faits en bref

La Première Nation de Pabineau est une communauté mi'gmaq située à environ huit kilomètres au sud de la ville de Bathurst , au Nouveau?Brunswick. Elle compte une population inscrite totale de 326 personnes, dont environ 104 vivent dans la réserve.

, au Nouveau?Brunswick. Elle compte une population inscrite totale de 326 personnes, dont environ 104 vivent dans la réserve. Le parc éolien est situé à environ quatre kilomètres au sud-ouest de Richibucto (Nouveau?Brunswick), et à 147 kilomètres au sud de la Première Nation de Pabineau.

(Nouveau?Brunswick), et à 147 kilomètres au sud de la Première Nation de Pabineau. Le Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE) offre aux collectivités des Premières Nations et des Inuits des fonds axés sur les projets pour une gamme d'activités visant à soutenir la recherche de possibilités économiques, notamment des études de faisabilité, des plans d'affaires, la création d'entreprises détenues par les collectivités et la construction d'infrastructures économiques.

