PUMA : son nouveau magasin phare à New York, intégrant en toute transparence technologie, art et musique, offre une expérience de vente au détail unique





DU STUDIO DE PERSONNALISATION AUX ZONES D'ENGAGEMENT AXÉES SUR LA TECHNOLOGIE, LES CLIENTS BÉNÉFICIENT D'UNE EXPÉRIENCE ACHAT INÉDITE

WESTFORD, Massachusetts, 29 août 2019 /CNW/ -- PUMA ouvre aujourd'hui les portes de son tout premier magasin phare nord-américain, situé au 609 Fifth Avenue à New York. Axé sur la technologie et les produits de pointe, le magasin vante un espace immersif PUMA, dont les éléments novateurs -- zones d'engagement sportif, studio de personnalisation et offres reliées numériquement -- se conjuguent pour offrir aux consommateurs une expérience achat unique. Doté d'une superficie de 1 672 mètres carrés, sur deux étages, le magasin, un espace de vente au détail interactif, séduit aussi par ses devantures à double hauteur ultramodernes sur 49 mètres de façade enveloppante.

« PUMA est ravie d'ouvrir son premier magasin phare à New York, un emplacement de choix à Manhattan, qui nous permettra de nouer des liens avec nos clients aux États-Unis et autour du globe », a déclaré Bjoern Gulden, directeur général de PUMA SE. « Je suis convaincu qu'en investissant dans ce nouveau magasin, dans l'une des villes les plus dynamiques du monde, cela nous aidera à réaliser notre ambition qui est de devenir la marque sportive la plus véloce au monde. En accord avec notre ambition, nous entendons repousser les frontières délimitant le sport, la mode et la technologie, et ce magasin en est la dernière manifestation. »

PUMA s'est associée à des artistes et concepteurs de renom pour implanter PUMA x YOU, son studio de personnalisation exclusif, dans le magasin. Résultat : les consommateurs peuvent adapter, voire personnaliser, les chaussures, vêtements et accessoires PUMA en se servant de divers moyens de création dont des peintures, trempettes, teintures, mosaïques, broderies, tricots 3D, impressions laser, épinglages, matériaux surrecyclés et d'autres encore. De même, il y aura, toutes les deux semaines, de nouveaux artistes en résidence, au nombre desquels figureront des partenaires de collaboration comme Sue Tsai , BWOOD, Maria Jahnkoy, Même et Pintrill, d'autres artistes devant être annoncés plus tard cette année.

, BWOOD, Maria Jahnkoy, Même et Pintrill, d'autres artistes devant être annoncés plus tard cette année. Dès la fin de semaine coïncidant avec la fête du Travail, le magasin, en présence des rois de la personnalisation, lancera Chinatown Market University, où les clients pourront personnaliser leurs vêtements, chaussures et accessoires PUMA à l'aide de la technologie d'impression ultramoderne de Chinatown Market. L'équipe de Chinatown Market proposera également des formations sur diverses méthodes de bricolage et de personnalisation afin d'inspirer la prochaine génération de créatifs. Outre ce magasin fleuron, Chinatown Market University, un programme lancé en collaboration avec PUMA, sera offerte, ici et là, sous diverses formes, tout au long de 2020.

Soulignant l'attachement de PUMA aux sports mécaniques, un engagement de longue date, ce magasin invite les consommateurs à prendre place dans des simulateurs professionnels de course F1 et à parcourir virtuellement les rues de New York , les mêmes que fréquentent l'ambassadeur de la marque Lewis Hamilton et le pilote Aston Martin Red Bull Racing, Max Verstappen , pour s'entraîner lorsqu'ils ne sont pas sur le circuit.

, les mêmes que fréquentent l'ambassadeur de la marque et le pilote Aston Martin Red Bull Racing, , pour s'entraîner lorsqu'ils ne sont pas sur le circuit. Si le soccer demande plus que la vitesse, les clients peuvent mettre à l'essai les dernières chaussures PUMA, grâce au simulateur en magasin qui rappelle le terrain du stade San Siro, tout en étant entraînés virtuellement par les ambassadeurs de la marque PUMA et les footballeurs professionnels Antoine Griezmann et Romelu Lukaku.

Alors qu'ils sont dans le nouveau magasin PUMA, les clients peuvent, grâce à iMirror de NOBAL, visualiser des produits en alternant les couleurs et les styles. Disposé dans tout le magasin, ce miroir permet à un produit RFID de proposer d'autres sélections en fonction de l'article que le client est en train d'essayer. En outre, pour se faire aider au miroir en appelant un vendeur, les clients peuvent appuyer sur un bouton et peuvent aussi s'inscrire à des événements en magasin.

Dans la zone basketball, et confortablement assis, les clients peuvent profiter du stade et du déroulé du jeu sur grand écran NBA2K. Cette zone sera également dotée d'une technologie de pointe comme des codes QR sur tous les produits.

« PUMA continue de voir une forte croissance en Amérique du Nord, et ce nouveau magasin réaffirme notre engagement à l'égard de ce marché important », a déclaré Bob Philion, président de PUMA Amérique du Nord. « Des visiteurs qui viennent découvrir cette ville emblématique aux New-Yorkais de toujours, nous sommes ravis de les accueillir au sein d'une communauté dynamique et diversifiée, témoin de notre mode de pensée 'Forever Faster'. »

Pour le restant de l'année, le fleuron de New York présentera également des collections exclusives, conçues par les ambassadeurs et les athlètes élus de la marque, et tiendra des événements et expériences uniques qui font foi à New York City. En clair, le magasin phare proposera toute la gamme de produits PUMA, notamment les produits style de vie, ainsi que dans les rayons basket-ball, sport automobile, golf, performance, soccer et enfants.

En guise d'initiation au magasin lors de la grande d'ouverture en fin de semaine, soit du 29 août au 2 septembre, question de découvrir ses offres uniques, les consommateurs sont invités à venir prendre part à divers événements dont des représentations en magasin, des activations de conditionnement physique et des articles exclusifs marquant la fin de semaine inaugurale.

Le magasin PUMA Fifth Avenue sera ouvert du lundi au dimanche de 10h00 à 20h00. Pour tout complément d'informations, rendez-vous sur le site puma.com.

PERSONNE-RESSOURCE AUX MÉDIAS

Melissa Garbayo - RELATIONS PUBLIQUES, AMÉRIQUE DU NORD - PUMA - melissa.garbayo@puma.com

À PROPOS DE PUMA

PUMA, l'une des marques leaders de l'industrie du sport, conçoit, met au point, vend et commercialise des lignes de chaussures, de vêtements et d'accessoires. Depuis 70 ans, PUMA fait progresser le sport et la culture, sans relâche, en créant des produits véloces très appréciés par les athlètes les plus rapides de la planète. Ces produits genre performance et style de vie d'inspiration sportive sont offerts sous des catégories telles que le soccer, la course à pied et l'entraînement, le basket-ball, le golf et les sports motorisés. Par ailleurs, PUMA collabore avec des créateurs et des marques de renom pour imprégner la culture et la mode tendance d'influences sportives. Le groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société, dont le siège est à Herzogenaurach, en Allemagne, distribue ses produits dans plus de 120 pays et compte plus de 13 000 employés dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.puma.com.

