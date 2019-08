Radisson dépose sur SEDAR le rapport 43-101 relié à la nouvelle estimation des ressources courantes du projet O'Brien





ROUYN-NORANDA, Québec, 29 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS) («Radisson» ou la «Société») est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé sur SEDAR le rapport technique intitulé « Technical Report and Mineral Resource Estimate for the O'Brien gold project, Abitibi, Québec », avec une date effective du 15 juillet, 2019. Le rapport conforme aux normes NI 43-101 complété pour la société par 3DGeo-Solution comprend l'estimation des ressources courantes du projet O'Brien situé le long de la faille Larder-Lake-Cadillac, à mi-chemin entre les deux villes minières de Rouyn-Noranda et Val-d'Or au Québec.



Le rapport, disponible sur SEDAR et sur le site web de la société supporte la vision de la société d'explorer et de mettre en valeur un projet aurifère à haute teneur, se trouvant le long d'une faille majeure, dans un camp minier reconnu mondialement et ayant été l'hôte d'une production historique à fortes teneurs (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d'or entre 1926-1957; 3DGeo-Solution, Juillet 2019);

Faits saillants de l'estimation des ressources courantes

La nouvelle estimation des ressources minérales

En utilisant une teneur de coupure de 5.00 g/t Au, la nouvelle estimation des ressources minérales montre :

·Ressources Indiquées de 949,700 tonnes à 9.48 g/t Au, pour un total de 289,400 oz Au

·Ressources Présumées de 617,400 tonnes à 7.31 g/t Au, pour un total de 145,000 oz Au

La nouvelle estimation des ressources minérales intègre :

Une nouvelle interprétation litho-structurale, publiée en mars 2019

16 201 mètres de forage complétés sur les zones F, 36E et Vintage.

Forte augmentation des onces d'or contenues et de la teneur moyenne en or

La nouvelle estimation des ressources démontre une forte augmentation des onces par mètre vertical, alors que la teneur et le nombre d'onces ont augmenté dans toutes les catégories de ressources à toutes les teneurs de coupure. (Voir tableau 1 ici-bas)

Le nouveau modèle litho-structural révèle les secrets des hautes teneurs de l'ancienne mine O'Brien

Le nouveau modèle structural a permis d'obtenir une meilleure compréhension du projet aurifère O'Brien, démontrant une forte compatibilité avec l'information historique et la géométrie des contrôles structuraux de l'ancienne mine, où seulement 3 veines ont représenté 90% de la production historique à une teneur moyenne de 15.25 g/t Au.

Le nouveau modèle litho-structural ouvre le potentiel d'exploration de la propriété O'Brien en profondeur et en extension latérale (Voir vue longitudinale du projet O'Brien)

Les ressources courantes ont été définies seulement jusqu'à une profondeur de 550 mètres. Deux sondages historiques ont donné 17.46 g/t Au sur 1 m et 13.68 g/t Au sur 0.32m à des profondeurs excédant 1 000 mètres. D'autres mines à l'intérieur du camp ont atteint des profondeurs excédant 1000 m. Les ressources courantes sont adjacentes à l'ancienne mine O'Brien qui demeure ouverte en profondeur et où la production historique s'étend jusqu'à 1 100 mètres.

Plusieurs cibles de forage d'expansion des ressources et d'exploration sont définies :

En extension verticale des zones 36E et F (dessous 550 mètres)

Par des cibles de forage intercalaire et d'extension de la Zone Kewagama

Sur la zone Vintage

Près de la surface sur O'Brien Ouest

Tableau 1 : résultats de l'estimation de la ressource minérale 2019 in-situ à une teneur de coupure de base de 5.00 g/t Au et la sensitivité à d'autre teneurs de coupure.

Ressources Indiquées Ressources présumées Secteur Teneur de coupure

(g/t Au) Tonnes

(t) Teneur

(g/t Au) Onces

(oz) Tonnes

(t) Teneur

(g/t Au) Onces

(oz) Ensemble des secteurs 7.00 544 600 12.16 212 800 243 600 9.69 75 900 6.00 712 100 10.82 247 700 374 700 8.54 102 900 5.00 949 700 9.48 289 400 617 400 7.31 145 000 4.00 1 350 300 7.99 346 700 975 000 6.27 196 600 3.50 1 599 900 7.32 376 800 1 208 100 5.78 224 700 3.00 1 906 200 6.67 408 700 1 500 200 5.29 255 000





1. La personne qualifiée indépendante pour le présent Estimé de Resource Minérale 2019, tel que défini par NI 43-101, est Kenneth Williamson de Kenneth Williamson 3DGeo-Solution. La date effective de l'estimé est le 15 juillet 2019. 2. Les ressources minérales sont classifiées comme Ressources Minérales Indiquées et Présumées; cette classification est basée sur la Définition des Standards ICM 2014. 3. Ces Ressources Minérales ne sont pas des Réserves Minérales puisque qu'elles n'ont pas de viabilité économique démontrée. 4. Les résultats sont présentés in-situ et non-dilués. 5. La sensitivité fut évaluée en utilisant des teneurs de coupure de 3.00 g/t Au à 7.00 g/t Au. La teneur de coupure est fonction des conditions fluctuante du marché (prix de l'or, taux de change, coûts d'extraction, etc) et se doit donc d'être ré-évaluer en conséquence. 6. La teneur de coupure de base de 5.00 g/t Au est établie considérant la nature filonienne des zones minéralisées, un prix de l'or de 1,350.00 US$/oz ou 1,755 C$/oz en utilisant un taus de change de 1.30, une récupération de 87.4%, un prix de vente de l'or de 5.00 C$/oz, un coût de minage global de 67.50 C$/t, un coût d'usinage de 65.00 C$/t et des coûts d'administration et environnementaux de 32.50 C$/t. 7. Une teneur d'écrêtage de 60.00 g/t Au fut appliquée aux teneurs des échantillons avant la création des composites. La longueur des composites est établie à 1.50 m. L'interpolation fut réalisée en utilisant une méthode Inverse de la distance au cube (ID3) dans un modèle de blocs composé de cellules de 3m x 3m x 3m. 8. La densité (g/cm3) utilisée pour l'ensemble des zones minéralisées est de 2.82 g/cm3, et se base sur les données disponibles. 9. Une épaisseur minimum de 1.5 m fut appliquée à la construction du modèle des zones minéralisées, qui se compose de 63 zones minéralisées distinctes. 10. Suivant les recommandations du Formulaire 43-101F1, les nombres de tonnes et d'onces métriques sont arrondis à la centaine près. Toutes différences dans les totaux est un effet de cet arrondissement. 11. Kenneth Williamson 3DGeo-Solution n'est pas au courant de l'existence de problèmes environnementaux, de permis, légaux, fiscaux, socio-politiques ou autres problèmes pouvant avoir un impact sur le présent Estimé de Ressource Minérale.

Kenneth Williamson 3DGeo-Solution considère l'estimation de ressource minérale 2019 comme étant fiable et basée sur des données de qualités, des hypothèses raisonnables et des paramètres qui respectent la définition des Standards ICM 2014. Kenneth Williamson 3DGeo-Solution considère que les résultats démontrent un potentiel économique raisonnable à l'extraction minérale.

Programme de forage de 20,000 m en cours

Deux foreuses ont été mobilisées et sont actives à O'Brien sur le programme de forage de 20 000 m qui devrait être complété en Janvier 2020. Radisson travaille à accroitre les ressources minérales de la propriété O'Brien par forage en ciblant l'extension verticale des vecteurs d'enrichissement reconnus dans les zones 36E, F et Kewagama, et en testant d'avantage la zone Vintage. Le nouveau modèle litho-structural a également révélé des cibles d'exploration sur la zone O'Brien ouest, localisée à l'extrémité ouest l'ancienne mine O'Brien. Radisson considère également le forage intercalaire des zones riches en or actuellement classifiées en ressource présumées et pour lesquelles un potentiel de conversion de la catégorie de ressource existe.

Personnes qualifiées

Richard Nieminen, géo., Directeur de l'Exploration, agit en tant que personne qualifiée pour Radisson selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

La Personne Qualifiée responsable de l'estimation des ressources minérales, tel que défini par le règlement 43-101, est Kenneth Williamson, M. Sc., géo., géologue consultant chez Kenneth Williamson 3DGeo-Solution. Kenneth Williamson déclare qu'il a lu ce communiqué de presse et que l'information scientifique et technique présentée est conforme.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration minière basée au Québec. Le projet O'Brien, détenu à 100%, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l'intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 21 000 000 d'onces d'or au cours des 100 dernières années. Le projet est l'hôte de l'ancienne mine O'Brien, considérée avoir été le principal producteur d'or à fortes teneurs de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi à l'époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d'or entre 1926-1957; Kenneth Williamson 3DGeo-solution, juillet 2019).

Au nom du conseil d'administration de la Société

Mario Bouchard

Président, chef de la direction et administrateur

Pour plus d'information, visitez notre site web au www.radissonmining.com .

Certaines informations décrites sont sujettes à l'approbation des autorités règlementaires. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs :

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y restreindre, ceux relatifs à l'utilisation prévue du produit de la levée de fonds du placement, le développement du projet O'Brien et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Minières Radisson Inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com .

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d'incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les efforts de la direction de développer projet O'Brien et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l'avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d'expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

