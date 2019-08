La reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic se poursuit





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de près de 2 M$ à la Ville de Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC, QC, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le gouvernement du Canada appuie la relance économique et commerciale de la ville de Lac-Mégantic, à la suite de l'accident ferroviaire survenu le 6 juillet 2013, et se fait une priorité d'être présent pour les entreprises et la communauté, que ce soit à court, à moyen ou à long terme.

La députée de Compton?Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé que la Ville de Lac-Mégantic s'est vu accorder un appui financier de 1 930 000 dollars pour la reconstruction et l'aménagement du centre-ville.

L'aide financière a été consentie sous forme de contribution non remboursable en vertu du volet Soutien aux PME et aux organismes de l'Initiative de relance économique de Lac-Mégantic (IRELM), administrée par Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Plusieurs projets ont déjà pu être réalisés grâce à cette initiative, notamment la construction et l'aménagement d'infrastructures publiques, telles que le stationnement et l'allée piétonnière entre la voie ferrée et la rue Frontenac, ainsi que les parcs des Générations et Dourdan. Elle permettra également l'aménagement de l'Espace Mémoire Ancien Musi?Café.

Rappelons que l'IRELM est dotée d'une enveloppe de 35 M$ et comporte trois volets : Projets de reconstruction de la ville; Soutien aux PME et aux organismes; et Fonds d'investissement, dont la gestion a été confiée à la Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) de la région de Mégantic.

Citations

« La reconstruction du centre-ville est une étape importante pour les citoyens de Lac-Mégantic. Je suis fière des actions entreprises par notre gouvernement de concert avec la ville pour soutenir la revitalisation du coeur de cette collectivité forte, dynamique et résiliente. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton?Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le gouvernement du Canada s'est assuré d'être présent pour les entreprises et la communauté de Lac?Mégantic. Ce soutien réitère notre engagement à appuyer la reconstruction et la relance économique de la Ville de Lac-Mégantic. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« La participation des citoyens a été au coeur de chacun de ces projets réalisés avec le soutien de Développement économique Canada. Le soutien à la reconstruction par le gouvernement canadien est essentiel et nous permet de recréer des repères ainsi que des lieux rassembleurs qui ont un impact positif pour l'ensemble des citoyens. »

Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

Les faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le

www.dec-ced.gc.ca.

