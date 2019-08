Le gouvernement du Canada investit dans la conservation et le transport en commun pour les parcs nationaux des montagnes





BANFF, AB, le 29 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger l'intégrité écologique des parcs nationaux du Canada tout en veillant à ce que les Canadiens et Canadiennes puissent continuer de tisser des liens avec les trésors naturels et culturels de ces lieux emblématiques et d'en profiter.

Aujourd'hui, Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé des investissements fédéraux qui atteignent près de 14 millions de dollars pour des projets de conservation dans les parcs nationaux des montagnes en Alberta et en Colombie-Britannique. Ce montant servira également à investir dans des solutions de transport en commun dans le parc national Banff afin d'aider les gens à se déplacer plus rapidement, à moindre coût et d'une manière plus écologique.

Les projets comprennent : l'aide à la réduction des risques associés aux feux de forêt, le rétablissement du pin à écorce blanche et du pin flexible, qui sont essentiels à la santé de leur écosystème en stabilisant le sol et qui constituent une source importante de nourriture pour la faune, ainsi que le rétablissement de la population de truites fardées versant de l'ouest.

Le gouvernement fédéral investit dans le programme de conservation et de restauration de Parcs Canada afin de soutenir des projets qui améliorent la situation sur le terrain en préservant ou en rétablissant l'intégrité écologique et en contribuant au rétablissement des espèces en péril. Parcs Canada s'associe à des communautés et à des organisations autochtones des quatre coins du pays et collabore, dans une large mesure, avec des établissements universitaires et scientifiques dans le cadre de projets écologiques.

Le gouvernement du Canada s'associe également avec la Bow Valley Regional Transit Services Commission afin de mettre en place des solutions de transport en commun dans le parc national Banff. L'investissement continuera de financer les correspondances entre Banff et la région de Calgary ainsi que des services de transport en commun dans la localité de Banff, y compris des connexions vers le lac Minnewanka, le lieu historique national Cave and Basin, les terrains de camping du Mont-Tunnel, le canyon Johnston et les sources thermales Upper Hot Springs. Ces connexions aideront les visiteurs à se rendre aux attractions populaires et à en profiter tout en protégeant la faune et la nature qui y ont élu domicile.

Citations

« Les parcs nationaux des montagnes du Canada sont des trésors nationaux reconnus à l'échelle internationale. En protégeant davantage notre nature et en travaillant en collaboration avec nos partenaires, le gouvernement du Canada préserve les endroits que nous chérissons et permet à un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes de profiter du plein air. »

Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les responsables du transport en commun Roam sont très reconnaissants de cette contribution de Parcs Canada. Ces fonds permettront aux visiteurs et aux résidents de continuer à accéder aux secteurs du parc national Banff sans utiliser leur voiture personnelle. Le service de transport à l'endroit où vous voulez être nous aidera tous à nous connecter à ces lieux naturels formidables. »

Davina Bernard

Présidente, Bow Valley Regional Transit Services Commission

Les faits en bref

Les parcs nationaux des montagnes du Canada sont parmi les parcs nationaux les plus anciens au pays. Banff a été le premier parc national aménagé du Canada en 1885. Le parc national Yoho et le parc national des Glaciers l'ont suivi de près en 1886 et le parc national des Lacs-Waterton s'est ajouté en 1895. Le parc national Jasper a été créé en 1907 et le parc national du Mont-Revelstoke a rejoint les rangs en 1914. Fondé en 1920, Kootenay est le parc national des montagnes le plus récent.

sont parmi les parcs nationaux les plus anciens au pays. a été le premier parc national aménagé du en 1885. Le parc national Yoho et le parc national des Glaciers l'ont suivi de près en 1886 et le parc national des Lacs-Waterton s'est ajouté en 1895. Le parc national Jasper a été créé en le parc national du Mont-Revelstoke a rejoint les rangs en 1914. Fondé en 1920, Kootenay est le parc national des montagnes le plus récent. Le gouvernement du Canada investit 12,4 millions de dollars dans le but de soutenir la biodiversité dans les parcs nationaux des montagnes, de rétablir les espèces en péril et de contribuer à diminuer le risque associé aux feux de forêt. D'une manière plus précise :

investit 12,4 millions de dollars dans le but de soutenir la biodiversité dans les parcs nationaux des montagnes, de rétablir les espèces en péril et de contribuer à diminuer le risque associé aux feux de forêt. D'une manière plus précise : Une somme de 5,9 millions de dollars sera investie dans un projet de régénération par le feu dans les parcs nationaux des montagnes. Ce projet touchant plusieurs sites vise à restaurer les forêts clairsemées et à améliorer l'habitat de la faune, y compris les espèces en péril, en gérant les brûlages dirigés, tout en mobilisant les Canadiens et Canadiennes et en contribuant à réduire les risques qu'un incendie de forêt important se déclare. Les brûlages dirigés sont des feux contrôlés, allumés intentionnellement, qui ne sont effectués que dans des conditions rigoureuses. Ils réduisent la quantité de combustible pour réduire la gravité des feux de forêt, libérer des éléments nutritifs et favoriser l'existence d'une mosaïque d'écosystèmes qui abritent diverses plantes et espèces sauvages;



Une somme de 4,1 millions de dollars soutiendra les mesures de rétablissement pour le pin à écorce blanche et le pin flexible, deux espèces clés essentielles à la santé des écosystèmes dans lesquels on les trouve, car ils ont la tâche de stabiliser le sol en haute altitude et ils constituent une source de nourriture importante pour la faune;



Une somme de 2,4 millions de dollars est investie pour le rétablissement de la population de truites fardées versant de l'ouest. Après un projet pilote fructueux mené en 2018, ce projet vise à rétablir les espèces en péril en délogeant les poissons non indigènes et en réintroduisant la truite fardée versant de l'ouest.

L'investissement fédéral d'environ 1,5 million de dollars d'aujourd'hui pour le transport en commun s'ajoute au financement de 3 millions de dollars pour la Bow Valley Regional Transit Services Commission annoncé en 2018 qui était destiné à étendre le service de transport en commun régional dans la vallée de Bow entre les collectivités de Banff et de Lake Louise . Ces investissements permettent de planifier le transport en commun à plus long terme afin d'offrir à la population canadienne des options de transport pratiques et respectueuses de l'environnement dans le parc national le plus emblématique du Canada . Le transport en commun est bon pour l'environnement et il s'agit d'une mesure de plus que prend le gouvernement du Canada pour protéger et restaurer ce lieu spécial, aujourd'hui et pour les générations à venir.

et de . Ces investissements permettent de planifier le transport en commun à plus long terme afin d'offrir à la population canadienne des options de transport pratiques et respectueuses de l'environnement dans le parc national le plus emblématique du . Le transport en commun est bon pour l'environnement et il s'agit d'une mesure de plus que prend le gouvernement du pour protéger et restaurer ce lieu spécial, aujourd'hui et pour les générations à venir. Le gouvernement du Canada est heureux de continuer d'offrir l'entrée gratuite dans tous les lieux de Parcs Canda aux jeunes de 17 ans et moins. En encourageant les jeunes à découvrir la nature et à nouer des liens avec l'histoire, nous pouvons inspirer la prochaine génération de gardiens de ces lieux protégés. Afin de célébrer la diversité, Parcs Canada continue d'offrir l'entrée gratuite aux nouveaux citoyens canadiens pendant un an grâce à l'application mobile Canoo de l'Institut pour la citoyenneté canadienne.

SOURCE Parcs Canada

