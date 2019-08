Sunwing revient à North Bay pour une 8e saison estivale consécutive en offrant de nouveaux vols vers Cayo Santa Maria





MONTRÉAL, 29 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bonne nouvelle pour les résidents de North Bay et ses environs qui souhaitent voyager sous le soleil de Cuba cet hiver : Sunwing reviendra à North Bay avec un nouveau service de vol vers Cayo Santa Maria. Les vacanciers pourront profiter de départs hebdomadaires directs de l'aéroport Jack Garland de North Bay entre le 19 décembre 2019 et le 7 avril 2020.



Les voyageurs peuvent s'attendre à une escapade parfaite sur une plage de Cuba lorsqu'ils passent leurs vacances à Cayo Santa Maria. Cayo Santa Maria, l'un des endroits préférés des Canadiens amateurs de soleil, est bordé de plages immaculées de sable blanc, d'eaux turquoise cristallines et d'une vaste gamme d'hôtels pour tous les styles de voyage. Les vacanciers peuvent explorer tout ce que Cayo Santa Maria a à offrir lors d'une excursion d'Expériences Sunwing, qu'ils souhaitent explorer les grands fonds lors d'une session de plongée sous-marine ou se balader dans la campagne en Jeep, dans la pittoresque campagne.

Andrew Dawson, Président de la division Vacances Sunwing, a accueilli avec plaisir cette nouvelle : « Nous sommes ravis de retourner à North Bay pour une huitième saison et d'offrir à ses résidents, et à ceux des environs, des nouveaux vols pour découvrir de nouvelles destinations palpitantes cet hiver. Cayo Santa Maria est une destination de choix pour les voyageurs canadiens et nous sommes certains que les vacanciers de la région de North Bay seront impatients de profiter de cette escapade ensoleillée. »

Jack Santerre, le directeur de la société de l'aéroport Jack Garland de North Bay, a également commenté la nouvelle : « L'aéroport Jack Garland de North Bay (YYB) est heureux d'accueillir Sunwing Airlines pour une huitième saison et est ravi que la compagnie offre au marché régional de North Bay une option concurrentielle de voyage de grande qualité vers la destination ensoleillée de Cayo Santa Maria. »

Les familles qui choisissent de vivre l'expérience de Cayo Santa Maria cet hiver peuvent séjourner au Starfish Cayo Santa Maria , lequel offre des chambres spacieuses, des miniclubs ainsi que des clubs pour bébés et ados, offerts gratuitement. Un autre choix judicieux pour les voyageurs avec des tout-petits est le Memories Paraiso , un hôtel niché au coeur d'une nature luxuriant, offrant des tarifs spéciaux pour les enfants, un miniclub supervisé et une piscine pour enfants. Les couples à la recherche d'une escapade sophistiquée pourraient préférer le Royalton Cayo Santa Maria , une oasis pour adultes située sur une plage de sable blanc, offrant des repas variés et des chambres élégantes.

Les passionnés du soleil pourront aussi profiter d'un avantage d'éventail d'avantages s'ils réservent leur escapade avant le 6 septembre, un voyage ayant lieu entre le 18 décembre 2019 et le 30 avril 2020. Le voyagiste offre aussi l'imbattable Garantie de protection prix, redonnant jusqu'à 600 $ par couple aux voyageurs si le prix de leur escapade baisse après la réservation*. De plus, les passagers profiteront d'un dépôt réduit à 50 $ par personne, de primes exclusives sur toutes les nouvelles réservations dans les hôtels luxueux, familiaux ou pour adultes parmi les mieux cotés incluant la Garantie du meilleur prix** et jusqu'à 25 % de rabais sur une sélection de forfaits vacances hivernaux.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, dont la tortilla tex-mex au poulet grillé, inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement. Pour encore plus d'avantages, comme l'accès prioritaire à l'enregistrement et à la sécurité aéroportuaire ***, les clients peuvent opter pour un surclassement en Élite Plus à partir de seulement 50 $ par segment de vol.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

* Toutes les demandes sont assujetties à des frais d'administration de 50 $ par personne, et chaque passager doit s'enregistrer au plus tard 7 jours après avoir réservé afin d'être admissible à la Garantie de protection de prix.

** Une promotion continue selon laquelle Sunwing égalisera le prix publié par un compétiteur devant être disponible au moment de la réservation.

*** Offerts dans certains aéroports canadiens seulement.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Sunwing est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisirs par les agents de voyages et elle est la gagnante du prix du Choix du Consommateur année après année. Les clients pourront commencer leurs vacances avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux**** et des boissons non alcoolisées gratuits, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants) inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire. Sunwing égalise les dons que la Fondation reçoit dans le cadre du programme de petite monnaie à bord des vols de Sunwing Airlines, aucuns frais administratifs ne sont collectés et 100 % des dons sont versés à la Fondation.

**** le service à bord n'est pas offert sur tous les vols.

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d38b2611-91d3-441f-83b5-a875643a61ea/fr

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 15:05 et diffusé par :