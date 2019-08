Renforcer les collectivités du Yukon grâce au Fonds de la taxe sur l'essence fédéral





Le doublement du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral donne un coup de pouce aux 8 collectivités, aux 14 Premières Nations et aux collectivités non constituées partout dans le territoire

WHITEHORSE, le 29 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel de disposer d'infrastructures publiques modernes pour favoriser la croissance économique et bâtir des collectivités saines et durables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada renouvelle son engagement envers les municipalités, les collectivités non constituées et les Premières Nations dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral et leur offre un soutien indispensable pour leurs priorités locales.

Le Yukon a reçu le premier des deux versements annuels de 8,25 millions de dollars dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral (FTE) ainsi qu'un montant complémentaire de 16,5 millions de dollars, prévu dans le budget de 2019. Ce complément double le montant alloué aux municipalités, aux collectivités non constituées et aux Premières Nations du Yukon en fonction de leurs allocations pour le transfert du FTE de 2018-2019, ce qui leur permettra de réaliser des projets d'infrastructure qui favorisent le bien?être de leurs résidents.

Le FTE fédéral est une source de financement indexé et à long terme qui appuie chaque année un large éventail de projets d'infrastructures locales dans le territoire. Par exemple, l'amélioration de la station de recirculation Hart Crescent à Riverdale permet de fournir aux résidents de Whitehorse un approvisionnement en eau potable plus fiable et plus constant. La ville de Dawson a utilisé des fonds du FTE pour construire un nouvel immeuble de concession dans un parc local, dont les résidents peuvent profiter. Également, les membres de la Première Nation de Kluane bénéficient d'un environnement plus propre grâce à l'achat d'un nouveau camion servant à pomper les fosses septiques locales de la collectivité.

Ce financement prévisible, renforcé par le doublement des affectations du FTE de 2018-2019, tel qu'annoncé dans le budget de 2019, permet aux municipalités, aux collectivités non constituées et aux Premières Nations de planifier leurs activités en fonction des priorités actuelles et futures en matière d'infrastructure afin de pouvoir bâtir les infrastructures résilientes du 21e siècle que les résidents méritent d'avoir et de faire en sorte que le Yukon demeure parmi les meilleurs endroits au monde où vivre.

« Notre gouvernement est fier d'offrir ce financement stable, prévisible et à long terme sur lequel les collectivités peuvent compter pour développer leurs infrastructures publiques. En collaborant avec les autres ordres de gouvernement, nous réalisons des progrès importants et obtenons des résultats concrets pour tous les Canadiens. Qu'il s'agisse d'améliorer les routes, les services d'aqueduc et l'efficacité énergétique, ou encore d'améliorer les centres récréatifs ou touristiques, le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral contribue à protéger les familles, à promouvoir le développement économique et à améliorer concrètement la qualité de vie des gens dans tout le pays. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les municipalités, les Premières Nations et les collectivités non constituées du Yukon aiment le Fonds de la taxe sur l'essence parce qu'il est fiable et souple. Le doublement des sommes pour 2019 constitue un atout majeur pour l'ensemble de nos collectivités. Les projets réalisés dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence appuient également la durabilité environnementale, le développement économique et les possibilités d'emploi dans l'ensemble du territoire. »

L'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires

« Les investissements que les municipalités du Yukon effectuent avec l'argent qu'elles reçoivent au titre du Fonds de la taxe sur l'essence aident à construire ou à rénover des infrastructures publiques locales tout en appuyant la croissance économique, l'assainissement de l'environnement et le renforcement des communautés. Le Fonds fournit à nos municipalités un financement prévisible, souple et à long terme, et leur permet de faire des investissements grandement nécessaires dans 18 catégories de projets. Nous avons été très heureux à l'annonce du doublement des allocations du Fonds de la taxe sur l'essence et nous aimerions beaucoup que cette mesure devienne permanente. »

Tara Wheeler, présidente de l'Association of Yukon Communities

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral fournit plus de 2 milliards de dollars chaque année à plus de 3?600 collectivités dans tout le pays. Au cours des dernières années, le financement a permis de soutenir environ 4?000 projets par année.

Le budget de 2019 prévoit un complément de 2,2 milliards de dollars pour le FTE, afin d'aider à répondre aux priorités à court terme des municipalités, des administrations locales et des collectivités autochtones en matière d'infrastructure.

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral est souple et permet aux collectivités d'affecter des fonds à leurs besoins locaux les plus pressants. Les collectivités peuvent investir ces fonds dans 18 catégories de projets différentes, dont les infrastructures récréatives, les réseaux d'aqueduc et les routes. Elles peuvent utiliser les fonds immédiatement pour des projets prioritaires, les accumuler en vue d'une utilisation ultérieure, les regrouper avec les fonds d'autres collectivités pour des projets d'infrastructure communs ou s'en servir pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le plan comprend plus de 92 milliards de dollars de financement, comme le FTE, et plus de 95 milliards de dollars de nouveaux fonds pour les programmes d'infrastructure.

À ce jour, plus de 48?000 projets ont été approuvés dans le cadre du plan et la majorité de ces projets sont en cours ou terminés.

Allocations du Yukon au titre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour 2019-2020

Le gouvernement du Canada a versé au Yukon le premier des deux versements de 8,25 millions de dollars du Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) fédéral pour l'exercice 2019-2020. Le financement sera versé par le gouvernement territorial aux 8 collectivités, aux 14 Premières Nations et aux collectivités non constituées suivantes.

En plus des versements réguliers, les collectivités du Yukon bénéficieront cette année d'un complément à leur financement, tel qu'annoncé dans le budget de 2019. Ce complément permettra d'accélérer les progrès et de maximiser toutes les occasions de faire en sorte que les Canadiens de toutes les collectivités du pays continuent de constater des résultats réels et opportuns dans le renouvellement des infrastructures publiques.

Dans le cadre du FTE, on versera au Yukon un total de 33 millions de dollars au cours du présent exercice pour des projets d'infrastructures locales.

Le tableau suivant indique les allocations au titre du FTE fédéral pour 2019-2020 et le montant complémentaire prévu par le budget de 2019 pour les collectivités du Yukon.1

Bénéficiaire final Affectation en 2019-2020 ($) Complément du Budget 2019 ($) Première Nation de Carcross/Tagish 294 881 294 881 Carmacks, village de 236 442 236 442 Première Nation de Champagne and Aishihik 458 703 458 703 Dawson, ville de 827 711 827 711 Faro, ville de 236 442 236 442 Haines Junction, village de 472 993 472 993 Première Nation de Kluane 166 654 166 654 Première Nation de Kwanlin Dün 356 769 356 769 Première Nation de Liard 410 163 410 163 Première Nation de Little Salmon/Carmacks 259 689 259 689 Mayo, village de 236 442 236 442 Première Nation de Na-Cho Nyäk Dun 242 700 242 700 Conseil des Dénés de Ross River 239 060 239 060 Première Nation de Selkirk 276 678 276 678 Conseil des Ta'an Kwä`ch'än 204 677 204 677 Conseil des Teslin Tlingit 311 061 311 061 Teslin, village de 236 442 236 442 Tr'ondëk Hwëch'in 363 241 363 241 Première Nation de Vuntut Gwitchin 319 555 319 555 Watson Lake, ville de 827 711 827 711 Première Nation de White River 141 171 141 171 Whitehorse, ville de 7 928 219 7 928 219 Collectivités non constituées 1 132 600 1 132 600

1 Les montants indiqués excluent les coûts administratifs.

