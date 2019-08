Le Canada investit dans les technologies minières écoénergétiques





OTTAWA, le 29 août 2019 /CNW/ - L'industrie minière est importante pour notre économie et pour les collectivités d'un bout à l'autre du pays. Dans notre cheminement vers un avenir énergétique propre, une exploitation plus propre et plus durable de nos ressources naturelles contribuera à créer de bons emplois de classe moyenne, à augmenter la compétitivité et à réduire la pollution.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement de 2 millions de dollars dans une initiative du Conseil canadien de l'innovation minière (CCIM) visant le développement d'une technologie minière écoénergétique qui permettra de réduire considérablement la consommation d'énergie sur les sites miniers, de réduire les coûts et d'accroître la productivité des activités minières.

Le concassage et le broyage de roches en morceaux plus petits constituent l'activité la plus énergivore d'une exploitation minière. Ce projet sera axé sur la mise à l'essai d'une technologie pouvant remplacer les concasseurs classiques et réduire les émissions, tout en éliminant jusqu'à 50 % de la consommation d'énergie et 30 % des coûts.

Le projet est financé par le Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada, qui investit dans des projets de recherche-développement d'écotechnologies pour les secteurs énergétique, minier et forestier du Canada. Le Programme de croissance propre est un fonds d'investissement de 155 millions de dollars qui soutient les écotechnologies émergentes pour mieux réduire les impacts de nos activités sur l'air, le sol et l'eau tout en augmentant la compétitivité et en créant de l'emploi.

Le gouvernement du Canada continuera d'appuyer les projets énergétiques qui créent un secteur des ressources naturelles propre, durable et concurrentiel qui réduit la pollution et lutte contre les changements climatiques.

« Notre gouvernement continue de réaliser des investissements qui permettront à notre industrie minière d'être un artisan de l'avenir énergétique propre. Grâce à des partenariats solides et à notre engagement en faveur de l'innovation, nous bâtissons l'industrie minière durable et compétitive de demain, créons de bons emplois pour la classe moyenne et garantissons une industrie minière prospère pour les générations à venir. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada



« Le Conseil canadien de l'innovation minière est le carrefour national de l'innovation minière au Canada. Il se consacre à établir des liens entre les innovateurs afin de promouvoir la transformation de l'ensemble de l'industrie minière. Notre vision est axée sur la mise au point et le déploiement de technologies qui changent la donne à l'échelle internationale afin de réduire considérablement la consommation d'eau et d'énergie ainsi que notre empreinte écologique. L'engagement pris par le gouvernement du Canada en faveur de l'innovation dans le cadre du Programme de croissance propre et du défi À tout casser a été un catalyseur clé du lancement de deux projets menés par notre conseil qui promettent de transformer le secteur minier en réduisant considérablement la consommation d'énergie dans l'exploitation minière. »

Carl Weatherell

Directeur administratif et chef de la direction, Conseil canadien de l'innovation minière (CCIM)

