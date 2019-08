Le gouvernement du Canada investit dans une coopérative d'habitation à Toronto





TORONTO, le 29 août 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, notre gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un engagement financier de 2,2 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral pour l'amélioration de la Coopérative d'habitation Harmony B.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), des réparations urgentes seront apportées à l'immeuble de 78 logements.

Fondée en 1979, la Coopérative d'habitation Harmony B est une coopérative de logements locatifs abordables située au coeur de Toronto. La construction des appartements et des maisons en rangée destinés à la location a pris fin en 1981 sur des terrains loués à la Ville de Toronto pour 99 ans. La coopérative gère la propriété avec succès depuis cette époque.

Citations

« Notre gouvernement continue d'investir dans le logement abordable ici Toronto et partout au Canada, pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce à ce financement, nous pourrons tendre une main secourable aux personnes dans le besoin et, ce faisant, nous contribuerons à la prospérité économique et au bien-être de toute la collectivité. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Aujourd'hui marque une date historique clé dans l'histoire de notre coopérative. Nous sommes heureux de recevoir un engagement financier de 2,2 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du programme du Fonds national de co-investissement pour le logement. L'accès à ce financement nous permettra d'effectuer des réparations urgentes. » - Vit Hrdlicka, trésorier de la coopérative de logement Harmony B

Faits en bref

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale, ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et de 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 13:45 et diffusé par :