Le Canada investit dans la technologie des réseaux intelligents à Lac-Mégantic





LAC-MÉGANTIC, QC, le 29 août 2019 /CNW/ - Le virage vers la croissance propre est l'une des plus grandes possibilités qui s'offrent à notre pays. Dans son combat contre les changements climatiques, le Canada a besoin de stratégies innovantes pour produire de l'électricité propre. Soutenir des projets locaux de réseaux intelligents est donc un élément clé de l'approche adoptée par le gouvernement pour préparer un avenir fondé sur l'énergie propre.

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'investissement de 3,4 millions de dollars dans un projet de microréseau à Lac-Mégantic qui améliorera les réseaux électriques de la ville et le rendement environnemental global.

Sous l'égide d'Hydro-Québec, ce projet mettra à l'essai dans des conditions d'utilisation normales des technologies de production d'énergie décentralisée telles que batteries, panneaux solaires, bornes de recharge de véhicules électriques et systèmes domotiques, tout en faisant la promotion de la participation active des citoyens et autres utilisateurs finaux.

Le financement accordé au projet vient du Programme des réseaux intelligents de Ressources naturelles Canada, qui fait partie du plan d'infrastructure fédéral Investir dans le Canada, doté d'une enveloppe de plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques canadiennes.

Le Canada se destine à un avenir fondé sur l'énergie propre qui garantira de bons emplois dans la classe moyenne et une économie vigoureuse tout en permettant à notre pays de demeurer une destination de choix pour les investisseurs étrangers.

Citations

« Ce projet de réseau intelligent mettra Lac-Mégantic au coeur de la transition du Canada vers un avenir énergétique propre. La ville deviendra un laboratoire vivant où de nouveaux concepts seront mis à l'essai pour ouvrir la voie à un monde plus vert, alimenté par de l'électricité propre. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Plus d'un an après le début de notre collaboration avec la ville de Lac-Mégantic, Hydro-Québec est fière d'être présente aujourd'hui pour recevoir ces fonds qui permettront d'effectuer un pas supplémentaire dans la transition technologique et énergétique. Ce solide partenariat est un gage de succès afin de mener ce projet innovant à terme et de faire de Lac-Mégantic la première municipalité du Québec à être dotée d'un microréseau. »

Alain Sayegh

Directeur, Intégration des nouvelles technologies, Hydro-Québec

« À Lac-Mégantic, nous avons l'ambition de créer un milieu de vie innovant et collaboratif en devenant un leader de la transition énergétique. Accueillir le premier microréseau électrique au Québec au coeur de notre centre-ville aura un impact important tant sur la qualité de vie des citoyens que sur le plan du potentiel d'attractivité de la Ville. Nous souhaitons rebondir plus loin, reconstruire autrement. Le microréseau va nous le permettre. »

Julie Morin

Mairesse de Lac-Mégantic

« La région et la ville de Lac-Mégantic ont une fois de plus l'occasion d'être avant-gardistes, et le microréseau fera de Mégantic un précurseur en matière de technologies vertes et durables, non seulement au Québec, mais au Canada. Cette contribution du gouvernement fédéral vient démontrer une fois de plus que ce projet représente les valeurs de Lac-Mégantic en matière d'énergie renouvelable. Le microréseau permettra de développer des meilleures pratiques écoénergétiques qui, espérons-le, sauront inspirer le Québec et le Canada. »

François Jacques

Député provincial de Mégantic

Liens pertinents

Microréseau de Lac-Mégantic

Programme des réseaux intelligents

