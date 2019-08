La Banque Nationale du Canada devient l'un des premiers signataires nord-américains des Principes bancaires responsables de l'ONU





MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale du Canada est fière d'annoncer qu'elle est devenue signataire fondatrice des Principes bancaires responsables de l'Organisation des Nations unies (ONU). Ces principes, au nombre de six, visent à favoriser le développement d'un système bancaire durable et responsable, et ce, mondialement.

Les Principes bancaires responsables de l'ONU sont les suivants :

Alignement Impact et établissement d'objectifs Clients Parties prenantes Gouvernance et culture Transparence et responsabilité

« Depuis longtemps, nous croyons que le rendement actionnarial soutenu à long terme d'une institution comme la nôtre dépend de notre capacité à maintenir un sain équilibre entre les intérêts de nos diverses parties prenantes. Les Principes bancaires responsables nous permettront de renforcer encore cette approche et de continuer de jouer un rôle clé dans le développement économique et social des communautés où nous sommes présents. Nous sommes fiers de faire partie des signataires fondateurs de cette initiative, qui aura un impact positif pour les générations actuelles et futures », a déclaré Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada.

