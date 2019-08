Le Canada investit pour rendre Vancouver plus verte





VANCOUVER, le 29 août 2019 /CNW/ - Dans des collectivités de tout le pays, les Canadiens ressentent les effets des changements climatiques et veulent y apporter des solutions. En investissant dans de nouvelles technologies et des projets pour réduire la pollution et rendre nos collectivités plus résilientes face aux changements climatiques, nous pouvons aussi créer des emplois, réduire les dépenses des familles et des entreprises et aider les entreprises canadiennes à être plus concurrentielles et gagnantes dans la nouvelle économie mondiale sobre en carbone.

La présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, l'honorable Joyce Murray, au nom du ministre des Ressources naturelles Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui un investissement de 22 millions de dollars à Vancouver pour la mise sur pied d'un centre urbain sur le climat par la Ville. Les fonds serviront à l'amélioration de l'efficacité énergétique des maisons et des bâtiments, y compris les ensembles de logements abordables.

La Ville administrera l'un des sept nouveaux centres urbains canadiens sur le climat de la Ligue des communautés canadiennes sobres en carbone (LC3) qui aident les innovateurs à passer du concept à la commercialisation et qui contribuent à réduire le risque commercial associé au développement des technologies et des innovations bas carbone de demain.

Le Fonds municipal vertMC de la Fédération canadienne des municipalités sera le bureau national de la LC3. Annoncée dans le budget de 2019, la LC3 fait partie d'un programme canadien de 1,01 milliard de dollars destiné à rendre les collectivités plus écoénergétiques. Les fonds fédéraux lui permettront de collaborer avec des municipalités, des investisseurs privés, des organismes publics, des services d'utilité publique, des organismes sans but lucratif et d'autres ordres de gouvernement pour mettre en place des solutions sobres en carbone qui s'inscriront dans la durée.

Au Canada, le secteur de l'efficacité énergétique représentait 436?000 emplois en 2018, un nombre qui devrait augmenter de 8,3 % au cours de la seule année 2019. Des investissements comme celui que nous annonçons aujourd'hui contribuent à l'essor du secteur et, par le fait même, à un avenir meilleur pour les Canadiens.

Grâce au dialogue national Génération Énergie, nous avons appris que les Canadiens souhaitent que notre pays demeure un chef de file de la transition vers une économie axée sur la croissance propre. Pour atteindre cet objectif et respecter les engagements climatiques du Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 60 milliards de dollars dans les énergies propres, le transport en commun, la réduction de la pollution et l'amélioration de l'efficacité énergétique des ménages et des entreprises dans tout le pays.

«?Vancouver a toujours été à l'avant-garde de l'aménagement de villes durables, et l'investissement annoncé aujourd'hui dans des solutions sobres en carbone plante un jalon de plus pour notre ville qui contribuera à la lutte contre les changements climatiques, à la création d'emplois et à un coût de la vie moins élevé. »

L'honorable Joyce Murray

Présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

«?Déjà, nos villes montrent la voie à suivre au chapitre des innovations sobres en carbone, et cet investissement permettra de pousser tellement plus loin - en concevant des solutions énergétiques qui réduiront les coûts et amélioreront la qualité de vie des Canadiens.?»

Bill Karsten

Président, Fédération canadienne des municipalités

«?De concert avec des villes du monde entier, le conseil municipal de Vancouver a déclaré l'état d'urgence climatique afin d'intensifier l'action et de limiter le réchauffement à 1,5 °C. Cet investissement et notre rôle moteur dans l'établissement du Centre contribueront à l'élaboration et à la diffusion de nouvelles solutions locales et de pratiques exemplaires pour réduire les émissions de carbone des bâtiments, un axe prioritaire de notre action climatique.?»

Kennedy Stewart

Maire de Vancouver

