Nexen Tire inaugure sa nouvelle usine en Europe lors d'une cérémonie d'ouverture officielle et d'inauguration en République tchèque





- Travis Kang, le PDG mondial de Nexen Tire, a lancé l'événement d'ouverture officielle en prononçant un discours de bienvenue, célébrant cette occasion mémorable

- Nexen Tire complète ses quatre principaux réseaux de R&D et de production mondiaux avec l'ouverture de l'usine Nexen Tire Europe, préparant ainsi la prochaine ère «?Global Nexen?»

ZATEC, République tchèque, 29 août 2019 / PRNewswire/ -- Nexen Tire, l'un des principaux fabricants mondiaux de pneus, a le plaisir d'annoncer la cérémonie d'ouverture officielle et d'inauguration de l'usine Nexen Tire Europe à Zatec, en République tchèque, qui a eu lieu le mercredi 28 août à 10 h.

La cérémonie d'ouverture officielle de l'usine Nexen Tire Europe s'est déroulée sous le slogan «?La nouvelle voie de l'avenir?», qui marque la nouvelle ère de Global Nexen. Plus de 300 invités étaient présents, dont Travis Kang, le PDG mondial de Nexen Tire, Petr Ocko, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque, Oldrich Bubenicek, le gouverneur de la région Usti nad Labem, Zdenka Hamousova, la maire de Zatec, Moon Seoung-hyun, l'ambassadeur de Corée en République tchèque, des représentants des principaux manufacturiers d'équipement d'origine et de remplacement, des partenaires commerciaux, des membres de la presse locale, des ouvriers du chantier et des employés. Les invités ont célébré l'achèvement des quatre principaux réseaux de R&D et de production mondiaux de Nexen Tire et ont partagé des informations détaillées sur les éminentes stratégies et technologies de Nexen Tire.

«?L'ouverture de l'usine européenne verra une amélioration de l'efficacité de Nexen Tire et offrira une réponse plus rapide aux constructeurs automobiles voisins. Reconnaissant l'importance d'être plus près de nos clients, nous avons établi une base de production nous permettant de répondre à leurs besoins de façon plus rapide et plus flexible?», a déclaré Travis Kang, le PDG mondial de Nexen Tire. «?En tant que premier fabricant coréen avec 77 ans de savoir-faire et de connaissances technologiques dans le secteur du pneumatique, nous comptons accroître notre capacité de production mondiale, aller au-delà des défis et faire de grands pas dans le secteur mondial du pneu.?»

Après l'ouverture officielle et la cérémonie d'inauguration, les invités présents ont pu visiter la nouvelle usine et découvrir la Smart Factory, qui permet la fabrication de produits de qualité sans défaut grâce à un système d'exploitation qui peut détecter les défauts à l'avance.

L'usine Nexen Tire Europe est entrée en service en avril 2019. Située en République tchèque, la nouvelle usine dispose d'un excellent accès aux plus grands marchés européens tels que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. L'usine européenne sera une base de production optimale avec un centre de R&D et la Smart Factory afin d'augmenter la capacité de production mondiale de Nexen Tire.

###

À propos de Nexen Tire

Nexen Tire, fondée en 1942, est l'un des chefs de file mondiaux de la fabrication de pneumatiques dont le siège se trouve en Corée du Sud. Nexen Tire, l'un des fabricants de pneumatiques à la croissance la plus rapide au monde, collabore avec plus de 500 concessionnaires répartis dans 137 pays autour du globe (en mai 2019) et possède quatre usines de production, deux en Corée (Yangsan et Changnyeong) et une à Qingdao, en Chine. Une autre usine à Zatec, en République tchèque, a également été mise en service en 2019. Nexen Tire produit des pneumatiques pour les véhicules particuliers, les VUS et les camions légers dotés d'une technologie avancée et d'une excellente conception. La société se concentre également sur la production de pneumatiques UHP (ultra hautes performances) faisant appel à des technologies de pointe. Nexen Tire fournit des pneumatiques d'équipement d'origine à des constructeurs automobiles d'envergure mondiale dans différents pays du globe. En 2014, la société a réalisé le grand chelem en remportant les quatre prix les plus prestigieux au monde en matière de conception, une première parmi les différents fabricants de pneumatiques de la planète. Pour en savoir plus, veuillez visiter http://www.nexentire.com.

