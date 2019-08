Le gouvernement du Canada annonce un financement pour lutter contre l'itinérance dans les Territoires du Nord-Ouest





YELLOWKNIFE, le 29 août 2019 /CNW/ - L'itinérance a des répercussions économiques et sociales sur les communautés et les citoyens canadiens dans l'ensemble du pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures pour aider les personnes dans le besoin et pour réduire concrètement l'itinérance partout au Canada.

Aujourd'hui, le député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé l'octroi de plus de 6 millions de dollars pour une période de cinq ans à la Ville de Yellowknife dans le cadre du nouveau volet de financement Itinérance dans les territoires de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Vers un chez-soi remplace l'ancienne Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance et continue de soutenir les efforts des communautés pour prévenir et réduire l'itinérance au Canada. Elle soutient également les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement, notamment la réduction de 50 % de l'itinérance chronique à l'échelle nationale d'ici 2027-2028.

Dans le cadre de Vers un chez-soi, le gouvernement du Canada met en oeuvre le nouveau volet Itinérance dans les territoires afin d'accroître les investissements fédéraux pour la lutte contre l'itinérance dans les capitales de chacun des territoires, tout en offrant plus de marge de manoeuvre quant à la façon d'utiliser le financement pour s'attaquer aux problèmes d'itinérance propres aux régions du Nord.

La gouvernance communautaire continuera d'être une caractéristique du nouveau volet Itinérance dans les territoires qui réunit un vaste éventail de partenaires autochtones, de fournisseurs de services communautaires et d'intervenants intéressés pour orienter la planification et l'établissement des priorités et recommander collectivement des investissements prioritaires. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les communautés pour élaborer et mettre en oeuvre des systèmes fondés sur les données qui visent des résultats clairs. Grâce à cette nouvelle approche axée sur les résultats, ainsi qu'à l'élimination de toutes les cibles d'investissement de Logement d'abord, la prise de décision pourra demeurer au niveau local et les communautés auront plus de flexibilité pour répondre aux priorités locales et obtenir des résultats pour les personnes et les familles sans-abri.

Les communautés auront également trois ans pour mettre en place un accès coordonné afin de donner la priorité aux personnes qui ont le plus besoin d'un logement et de services de soutien. Le gouvernement est déterminé à soutenir les communautés dans cette transformation en leur fournissant des outils et des ressources.

Citations

« Aujourd'hui, notre gouvernement annonce des investissements ciblés afin de réduire l'itinérance chez les Autochtones et les personnes vulnérables vivant à Yellowknife. Dans le cadre de Vers un chez-soi, nous travaillons avec d'autres ordres de gouvernement, des partenaires autochtones, des ONG et des communautés partout au Canada pour offrir des logements stables aux personnes sans abri et pour soutenir davantage les groupes vulnérables. Ce n'est que l'un des nombreux changements qui auront une incidence réelle sur la vie des Canadiens vulnérables. En travaillant main dans la main, nous pouvons réduire l'itinérance de 50 % dans nos communautés d'ici 2027-2028. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Par l'entremise de Vers un chez-soi, nous collaborons avec les pouvoirs publics territoriaux, municipaux et autochtones pour relever les défis uniques auxquels les sans-abri font face dans nos communautés du Nord. Travailler ensemble et avec la Ville de Yellowknife signifie que nous pouvons renforcer les capacités et répondre aux besoins des membres les plus vulnérables de notre communauté. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« L'annonce faite aujourd'hui aura une incidence positive sur les membres les plus vulnérables de notre communauté. En travaillant ensemble, le conseil consultatif communautaire sur l'itinérance de Yellowknife et le gouvernement du Canada font un pas de plus vers la réduction de l'itinérance dans notre ville. Vers un chez?soi soutiendra l'élaboration de la stratégie de lutte contre l'itinérance adoptée par le conseil consultatif, Everyone Is Home, Yellowknife's 10 year plan to end homelessness, et permettra d'enrayer cet important enjeu social. »

- Stacie Smith, conseillère municipale de Yellowknife et présidente du conseil consultatif communautaire sur l'itinérance

Les faits en bref

Depuis le 1 er avril 2019, Vers un chez-soi remplace la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance.





avril 2019, Vers un chez-soi remplace la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. Au total, le gouvernement du Canada s'est engagé à affecter 2,2 milliards de dollars sur 10 ans à la lutte contre l'itinérance. Ainsi, d'ici 2021-2022, les investissements annuels auront doublé par rapport à 2015?2016.





s'est engagé à affecter 2,2 milliards de dollars sur 10 ans à la lutte contre l'itinérance. Ainsi, d'ici 2021-2022, les investissements annuels auront doublé par rapport à 2015?2016. L'élaboration du volet Itinérance dans les territoires a été orientée par la participation des gouvernements territoriaux, municipaux et autochtones.

