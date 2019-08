Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer la Fête Arc-en-ciel de Québec





QUÉBEC, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à la 15e édition de la Fête Arc-en-ciel de Québec, qui se déroule jusqu'au 1er septembre prochain.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 15 000 $ pour soutenir cet événement.

La Fête Arc-en-ciel représente un moment important de ­­­­­­partage et d'expression identitaire pour la communauté LGBTQ+ de la ville de Québec. Lors de ce rassemblement festif, les citoyens auront l'occasion d'exprimer leurs valeurs d'égalité et de justice et de réaffirmer leurs droits.

Afin d'appuyer la réalisation de l'événement, le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie un montant de 8 000 $ provenant du Programme d'appui aux actions régionales. Le ministère du Tourisme accorde quant à lui, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, une somme de 7 000 $.

Citations :

« La 15e Fête Arc-en-ciel souligne de façon festive les avancées de la communauté LGBTQ+. Ce grand rassemblement constitue une vitrine exceptionnelle pour notre capitale, en plus de générer des retombées considérables pour toute la région. J'invite la population à participer aux diverses activités culturelles et communautaires qui y seront présentées au cours des quatre prochains jours. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Votre gouvernement est très fier de s'associer aux célébrations du 15e anniversaire de la Fête Arc-en-ciel de Québec, un événement reconnu pour son esprit de partage et d'inclusion, à l'image de notre société. À l'occasion de ce rendez-vous coloré, les festivaliers sont invités à venir festoyer au nom de l'égalité et de la liberté. Cette fête unique contribue au dynamisme culturel et économique de la ville de Québec, en plus d'enrichir l'offre touristique de la région de la Capitale-Nationale. De telles initiatives permettent au Québec de rayonner en tant que nation ouverte et fière de sa diversité. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Liens connexes :

www.quebec.ca/qcfierpartenaire

www.scn.gouv.qc.ca

