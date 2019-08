Cineplex applaudit la décision du gouvernement du Québec de mettre à jour la réglementation en matière de jeux d'amusement





TORONTO, le 29 août 2019 /CNW/ - (TSX: CGX) - Les jeux dits rédemption de fabrication industrielle seront désormais permis au Québec. Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre responsable de la Sécurité publique, et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, en a fait l'annonce aujourd'hui dans le cadre d'un point de presse présentant les modifications apportées au règlement sur les jeux d'amusement.

Cineplex accueille favorablement cette annonce. La plus grande entreprise d'exploitation de salles de cinéma et de divertissement du Canada tient à saluer l'apport et le soutien du gouvernement actuel qui a rendu possible la mise en oeuvre de ces modifications réglementaires.

«?Au cours des dernières années, Cineplex a eu de nombreuses discussions avec le gouvernement pour demander des modifications à certains règlements découlant de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) afin de permettre les jeux dits rédemption de fabrication industrielle. Les modifications annoncées aujourd'hui sont d'une importance cruciale pour notre entreprise, car elles permettront de bonifier notre offre de divertissement au Québec. Ces changements importants de politique ouvrent la porte à des améliorations de notre réseau de salles de cinéma, ainsi qu'à des investissements futurs dans la province grâce à l'ouverture potentielle de nouvelles destinations de restauration et de divertissement telles que The Rec Room et Playdium?», souligne M. Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Chef de file dans le secteur du divertissement et des médias, Cineplex accueille plus de 70 millions d'invités dans son réseau de cinémas et de destinations de restauration et de divertissement répartis d'un océan à l'autre. Cineplex exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), du service alimentaire, de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique), des solutions de divertissement (Player One Amusement Group), de même qu'une plateforme de sports électronique destinée aux joueurs passionnés dotés d'un esprit de compétition (WorldGaming Network). L'entreprise exploite aussi la toute nouvelle destination de restauration et de divertissement de choix au pays (The Rec Room), et ouvrira en outre de nouveaux complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium), de même que des complexes de sport et de divertissement (Topgolf) dans tout le Canada. Cineplex est partenaire en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de récompenses axé sur le divertissement au Canada.

Fière d'être reconnue comme possédant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie environ 13 000 personnes dans ses bureaux canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez Cineplex.com ou téléchargez l'application Cineplex.

