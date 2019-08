Le Canada investit dans un réseau de distribution d'électricité plus vert et plus abordable en Ontario





TORONTO, le 29 août 2019 /CNW/ - La transition vers un avenir propre est le nouvel impératif. En investissant dans des projets d'infrastructures vertes, nous faisons naître des technologies innovatrices pour lutter contre les changements climatiques, stimuler la croissance économique et créer de bons emplois pour les Canadiens.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 5 millions de dollars à la Société indépendante d'exploitation du réseau électrique (SIERE) pour la conception d'une solution de gestion de systèmes énergétiques qui améliorera la rentabilité des services de distribution d'électricité aux consommateurs tout en créant de nouvelles possibilités de déployer des technologies propres - une première en Ontario.

Ce projet sera l'occasion d'évaluer et de tester la possibilité d'exploiter de petites sources d'énergie locales (notamment les batteries de stockage d'énergie et l'énergie solaire photovoltaïque) pour ne pas avoir à construire de nouvelles lignes de transport d'électricité ou d'autres infrastructures. En explorant de nouvelles solutions pour répondre aux besoins des consommateurs, ce projet démontrera comment des pratiques exemplaires peuvent fournir de l'électricité plus abordable aux Canadiens tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Ce financement fédéral, preuve de la volonté du gouvernement de favoriser des solutions énergétiques propres, innovatrices et respectueuses de l'environnement, est rendu possible par le volet Réseaux intelligents des Programmes d'infrastructures vertes de Ressources naturelles Canada. En contribuant à accélérer le déploiement et l'entrée sur le marché de la prochaine génération d'infrastructures énergétiques propres, les Programmes d'infrastructures vertes jouent un rôle clé dans la création d'une économie axée sur la croissance propre. Ils font partie du plan d'infrastructures fédéral Investir dans le Canada d'une valeur de 180 milliards de dollars.

La SIERE exploite le réseau électrique de l'Ontario 24 heures par jour, 365 jours par année, et assure aux Ontariens un approvisionnement en électricité fiable et efficient, au moment et à l'endroit voulus. La société travaille avec des partenaires de l'industrie et consulte les collectivités de l'Ontario pour mieux planifier en vue de répondre aux besoins en électricité actuels et futurs de la province.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à investir dans des infrastructures vertes et des technologies énergétiques propres qui avantageront les Canadiens d'un océan à l'autre. Cet investissement dans un système énergétique plus vert et plus abordable nous aidera à poursuivre notre lutte contre les changements climatiques et à léguer un environnement plus propre aux générations à venir. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Un des points récurrents que nous entendons dans nos conversations avec les collectivités est le souhait d'avoir accès à plus de choix en matière d'approvisionnement en électricité. Ce projet pilote nous aidera à déterminer s'il nous est possible d'offrir plus d'options aux Ontariens tout en réduisant leurs coûts. »

Terry Young

Vice-président, Politiques, engagement et innovation, SIERE

