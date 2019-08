PTW International annonce le lancement d'une équipe Esports : Orange Rock Esports





Pole To Win International, Ltd. (PTW), l'impartiteur de services de technologie et de jeux vidéo, leader du secteur, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une équipe Esports de premier rang. L'équipe est composée d'anciens membres des Indian Tigers et d'autres joueurs professionnels d'exception. L'équipe figure déjà parmi les trois premiers challengers en Inde ; et qualifiée pour le championnat ESL à Milan, elle promet d'être l'équipe favorite des fans en Inde.

« La croissance et le potentiel de l'Esports sont extraordinaires », a déclaré Deborah Kirkham, PDG de PTW. « Orange Rock Esports est notre première incursion dans une arène incroyablement passionnante. Nous sommes ravis de rejoindre cette industrie en pleine croissance, et prêts à encourager notre équipe talentueuse. »

« On prédit qu'il y aura 557 millions d'amateurs d'Esports d'ici 2021, et la société PTW est impatiente de jouer un rôle pour toucher le coeur et l'esprit des spectateurs d'Esports », a ajouté Kasturi Rangan, président de PTW pour l'Amérique et l'Inde. « Chez PTW, nous sommes des joueurs de coeur, ce qui rend cette initiative encore plus excitante pour nous. À l'occasion d'un évènement PMCO, l'équipe a attiré récemment plus de 3,7 millions de spectateurs, s'imposant comme la favorite à l'issue d'un vote auprès de 660 000 fans. Nous sommes nombreux à avoir été fans des Indian Tigers, et maintenant nous sommes impatients de soutenir directement le succès d'Orange Rock Esports, l'équipe nouvellement formée de PTW. »

L'équipe Orange Rock Esports participe actuellement à un camp d'entraînement exclusif à Hyderabad, en Inde. Ils vont s'entraîner ensemble au cours des deux prochains mois sous la direction de Bharat Kiran Reddy (également connu sous le nom de Ribbi), une figure emblématique de la communauté d'Esports professionnelle en Inde. S'étant qualifiée pour les finales de Vodafone 5G PUBG Mobile à Milan, sous les couleurs de l'Inde, Orange Rock Esports aura sa première chance de se mesurer en tant qu'équipe fin septembre, et de s'imposer en Inde face aux 500 autres équipes en lice.

« Maintenant que nous avons passé du temps à fusionner en tant qu'équipe, nous sommes plus forts que jamais et prêts à dominer l'arène du PUBG Mobile. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec PTW pour bâtir l'avenir de l'Esports en tant qu'Orange Rock Esports », a confié Bharat Kiran Reddy, entraîneur et porte-parole de l'équipe Orange Rock.

À propos de Pole To Win International

Pole To Win International, Ltd. (PTW) est un fournisseur de jeux, de divertissements numériques et de solutions médiatiques interactives de premier plan, qui compte 16 bureaux dans 10 pays à travers le monde. Notre gamme de services couvre l'assurance qualité, la localisation, l'expérience client, les services d'ingénierie et de développement, ainsi que les services de production audio. PTW apporte 25 ans d'expérience et l'infrastructure permettant de créer un soutien personnalisé pour des projets et des clients de toutes tailles.

PTW, constituée de filiales mondiales, est une société de portefeuille britannique formée en 2016 sous les auspices de Poletowin Pitcrew Holdings, Inc., cotée dans la 1re section de la bourse des valeurs de Tokyo, sous le numéro 3657. POLE TO WIN est une marque déposée de Pole To Win Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.ptw.com/

Pour les demandes de renseignements concernant Orange Rock Esports, veuillez envoyer un e-mail à pr@orangerock.com

