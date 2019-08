Le gouvernement du Canada investit dans la recherche dans l'industrie laitière





CHARLOTTETOWN, le 29 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Wayne Easter, député de Malpeque, et Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, ont annoncé l'octroi de plus de 1,3 million de dollars au Collège vétérinaire de l'Atlantique de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, pour mener des recherches en vue d'améliorer la santé des troupeaux laitiers.

Les fonds seront investis dans deux projets :

Plus de 1,2 million de dollars serviront à mesurer l'utilisation des antimicrobiens et la résistance aux antimicrobiens dans le domaine de la santé animale pour soutenir un réseau canadien sur la gérance des antimicrobiens et la résistance aux antimicrobiens dans l'industrie laitière et aider les producteurs à utiliser les meilleures pratiques. Plus de 148 000 $ serviront à la recherche visant à prolonger la vie des vaches dans les fermes laitières en améliorant les pratiques de gestion des veaux au cours de leur première année de vie.

Ces projets s'inscrivent dans la grappe de recherche laitière de 11,4 millions de dollars annoncée le 16 juillet 2019 dans le cadre du programme Agri-science du Partenariat canadien pour l'agriculture. Si l'on tient compte de la contribution de l'industrie, l'investissement total de cette grappe s'élève à 16,5 millions de dollars. La grappe, dirigée par les Producteurs laitiers du Canada, vise à favoriser la confiance du public, à promouvoir l'innovation et à stimuler la croissance économique de l'industrie laitière canadienne.

« L'industrie laitière du Canada contribue à notre économie ici même sur l'île et partout au Canada. Nous travaillons d'arrache-pied pour assurer un avenir prospère à nos producteurs, notamment en continuant d'investir dans la recherche sur les animaux et l'innovation afin de maintenir l'industrie à l'avant-garde en matière de qualité et d'efficacité, tout en créant des emplois bien rémunérés pour nos familles. »

- l'honorable Wayne Easter, député de Malpeque

« Nos producteurs laitiers travaillent dur chaque jour pour nous fournir des produits sains et innovateurs de grande qualité, et ils sont essentiels à l'économie de nos collectivités rurales. Ces investissements permettront à notre industrie de disposer des bons outils et des meilleures pratiques pour continuer à offrir aux Canadiens des produits sains de qualité supérieure. »

- Sean Casey, député de Charlottetown

« La résistance aux antimicrobiens est un problème mondial qui constitue une grave menace pour la santé humaine. La recherche dans ce domaine permettra d'optimiser les pratiques d'intendance et contribuera aux efforts nationaux et internationaux de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. L'annonce d'aujourd'hui appuie notre engagement en tant que producteurs laitiers envers l'amélioration continue de notre industrie."

- Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada

« Au nom de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, je remercie le gouvernement du Canada de son investissement dans les travaux du Collège vétérinaire de l'Atlantique qui ont pour but d'aider les producteurs laitiers à améliorer la santé, le bien-être et la productivité de leurs troupeaux en élaborant des outils et des pratiques de gestion qu'ils peuvent utiliser à la ferme. L'industrie laitière joue un rôle clé dans l'économie canadienne, et nous sommes fiers de collaborer avec elle pour soutenir sa croissance et sa durabilité grâce à notre expertise en recherche. »

- Katherine Gottschall-Pass, Ph. D., vice-rectrice par intérim à l'enseignement et à la recherche de l'Université de l'Île du Prince-Édouard

Les faits en bref

L'industrie laitière est la deuxième plus grande industrie du secteur agricole au Canada . Elle emploie 41 000 personnes dans les exploitations agricoles et les établissements de transformation.

. Elle emploie 41 000 personnes dans les exploitations agricoles et les établissements de transformation. Les Producteurs laitiers du Canada , une organisation sans but lucratif, s'efforcent de créer des conditions stables pour l'industrie laitière canadienne. Ils visent à maintenir la viabilité des exploitations laitières canadiennes et à promouvoir les produits laitiers et leurs bienfaits pour la santé.

, une organisation sans but lucratif, s'efforcent de créer des conditions stables pour l'industrie laitière canadienne. Ils visent à maintenir la viabilité des exploitations laitières canadiennes et à promouvoir les produits laitiers et leurs bienfaits pour la santé. Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de trois milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire. Le Partenariat comprend des programmes et des activités visant à rendre le secteur plus compétitif grâce à la recherche, à la science et à l'innovation.

La grappe de recherche laitière est financée dans le cadre du programme Agri-science, une initiative quinquennale de 338 millions de dollars, qui vise à appuyer les découvertes de pointe, les sciences appliquées et l'innovation axées sur les priorités de l'industrie en matière de recherche.

