MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - La vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise, Magda Popeanu, amorce aujourd'hui une mission en Allemagne, afin de participer au deuxième Sommet international des maires sur le Vivre ensemble. Cet événement réunira, à Düsseldorf, du 30 août au 1er septembre, des mairesses et maires de partout à travers le monde. Le premier Sommet avait eu lieu à Montréal en 2015.

« Montréal est une ville d'ouverture, d'inclusion, de diversité et de réconciliation. Notre métropole s'est construite à travers une succession de vagues migratoires, toutes plus riches les unes que les autres. Nous sommes conscients que certains défis persistent pour améliorer la qualité de vie de toutes et de tous. Le Sommet du Vivre ensemble représente une occasion unique pour partager les bonnes pratiques montréalaises et apprendre de l'expérience des autres villes », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Notre administration est engagée à redoubler d'efforts en matière d'inclusion sociale et de lutte contre les discriminations. Elle agit dans des domaines aussi variés que l'habitation, la culture, le développement économique, la participation citoyenne et l'intégration des nouveaux arrivants. Les enjeux de cohésion et d'inclusion sociales constituent une préoccupation grandissante à travers le monde, et les Villes exercent un leadership de plus en plus marqué, tant sur la scène locale qu'internationale. C'est pourquoi nous sommes fiers que Montréal abrite le siège de l'Observatoire international des maires sur le Vivre ensemble, un réseau essentiel, qui réunit aujourd'hui près de 50 villes des quatre coins de la planète », a ajouté Magda Popeanu.

L'Observatoire international des maires sur le Vivre ensemble est coorganisateur du Sommet de Düsseldorf. Les activités menées dans le cadre de l'Observatoire ont permis d'alimenter en contenu ce deuxième sommet, notamment l'élaboration d'une Déclaration des maires qui sera signée à l'issue du Sommet.

À propos de l'Observatoire international des maires sur le Vivre ensemble

L'Observatoire international des maires sur le Vivre ensemble est le fruit de l'engagement initial de maires de 23 villes sur quatre continents réunis lors du Sommet du Vivre ensemble, qui s'est tenu à Montréal en juin 2015. Il est une plate-forme unique d'échanges d'expériences, d'initiatives novatrices et de connaissances en matière de cohésion, d'inclusion et de sécurité quotidienne dans les villes. Le site internet de l'Observatoire , disponible en français et en anglais, est consulté dans plus de 1000 villes et localités, dans plus de 100 pays à travers le monde.

