Pomerleau redéfinit la formation continue en entreprise avec PX(3)

Les membres de l'équipe Pomerleau de Vancouver à St. John's auront accès à des ressources de formation dédiées, ainsi qu'à un centre de formation dernier cri à Québec.

QUÉBEC, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Fière de soutenir le développement de ses employés pour offrir à ses clients des solutions innovantes et des services incomparables, Pomerleau lance aujourd'hui PX3 . Bien plus qu'un écosystème de formation en entreprise, PX3 est une initiative de mobilisation clé dans le cadre du programme pancanadien de transformation FOX (fondation pour l'excellence opérationnelle) que les employés de Pomerleau mettent présentement en oeuvre pour faire face aux changements importants que vit l'industrie de la construction.

Pour faire face à ces vagues de grands changements, plusieurs entreprises misent sur la formation virtuelle. Avec PX3, Pomerleau offrira le meilleur des deux mondes : l'entreprise fera levier sur les nouvelles méthodes et technologies, mais misera aussi sur le pouvoir transformateur des interactions face à face.

Le bureau de Québec accueille un tout nouveau centre de formation multidisciplinaire pouvant accommoder des centaines d'employés par année. Unique dans l'industrie, PX3 témoigne de la volonté continue de Pomerleau de soutenir le développement de son personnel pour répondre aux bouleversements technologiques et sociaux auxquels les employés font face au quotidien, sur les chantiers comme dans les bureaux.

« Pomerleau a toujours eu à coeur le succès et le bien-être de ses gens. Ceux-ci sont garants de nos succès passés, actuels et futurs, », explique Francis Pomerleau, chef exécutif - Talent, culture & leadership. « Nous avons fait le choix de prioriser la formation et d'investir dans notre talent qui est garant de notre habileté d'en offrir toujours plus à nos clients. Notre croissance dépend de celle des membres de notre équipe. Faire preuve d'agilité et d'audace pour réaliser en collaboration avec nos partenaires et clients des projets de plus en plus innovants, voici la mission première de ce centre, et de tout l'écosystème PX3. Cette initiative est une réflexion des valeurs qui animent les employés de Pomerleau. Elle aidera à briser les silos et à enrichir notre culture organisationnelle. »

L'écosystème PX3 permettra aussi de bonifier le processus d'intégration des nouveaux employés. De Vancouver à St. John's, ceux-ci bénéficieront d'un séjour au centre de formation de Québec. Ils seront par la suite invités à visiter le siège social de l'entreprise à Saint-Georges de Beauce afin de se familiariser avec l'histoire et la culture de l'entreprise.

Misant sur la valeur d'un soutien en personne, chaque nouvel employé recevra le soutien d'un spécialiste en formation, qui lui créera un plan de de développement personnalisé. Ces initiatives, menées par l'équipe Culture & Leadership visent la rétention et l'attraction des meilleurs talents et le développement des compétences et du leadership dans l'entreprise. Elles permettent de faire bénéficier les clients de Pomerleau et les communautés dans lesquelles elle oeuvre de l'ingéniosité, de l'efficacité et de l'excellence de la meilleure équipe de l'industrie en Amérique du Nord.

À propos de Pomerleau

Forte d'une histoire de plus de 50 ans, Pomerleau réalise aujourd'hui des projets d'envergure d'un océan à l'autre. Pouvant compter sur le travail des membres de son équipe dans ses 9 bureaux régionaux et sur plus de 150 chantiers à travers le Canada, l'entreprise se spécialise dans la conception et la construction de bâtiments, d'infrastructures et de travaux civils. L'entreprise est bien en voie de réaliser un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars en 2019. Aux premières loges des transformations profondes que vit l'industrie de la construction Pomerleau a lancé en 2018 l'initiative FOX (Fondation pour l'excellence opérationnelle). FOX guidera la transformation corporative et opérationnelle de l'entreprise dans le but de lui permettre de croître tout en continuant à offrir à ses clients des services de qualité supérieure. Pour plus de détails sur Pomerleau, visitez www.pomerleau.ca.

