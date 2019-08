Rentrée scolaire 2019-2020 - Sondage Léger sur la pénurie dans le domaine de l'éducation - Faits saillants





MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a mandaté la firme Léger afin de mesurer l'opinion des Québécoises et Québécois concernant la pénurie de personnel qui sévit dans le domaine de l'éducation au Québec. Les répondantes et répondants étaient également conviés à se prononcer à propos de diverses mesures pouvant permettre de freiner, voire à inverser la tendance. Voici les faits saillants de ce sondage.

Quelque 71 % des répondants ont entendu parler de la pénurie qui touche le domaine de l'éducation. Ceux-ci croient que les compressions budgétaires dans les écoles ont contribué à la pénurie (75 %). Les deux tiers des répondants s'accordent également pour dire que les tâches lourdes et complexes, les départs à la retraite plus nombreux ainsi que le manque de reconnaissance envers le personnel en éducation ont joué un rôle. Quelque 84 % des répondants croient que cette pénurie a un impact sur l'épuisement du personnel, sur l'encadrement des élèves (78 %) sur les services offerts aux élèves (76 %), sur le départ de jeunes enseignantes et enseignants, professionnelles et professionnels ou personnel de soutien scolaire et sur le recrutement de nouveau personnel enseignant ou professionnel (69 %).

Les mesures suivantes sont accueillies favorablement par les répondants, qui estiment qu'elles auraient un impact positif susceptible d'atténuer la pénurie :

Augmenter le nombre de postes à temps complet (88 %);

Assurer un plus grand soutien au nouveau personnel enseignant (88 %);

Diminuer le nombre d'élèves par classe (84 %);

Établir un ratio élèves/enseignants/professionnels et personnel de soutien (83 %);

Valoriser les professions en milieu scolaire (80 %);

Alléger la tâche du personnel en éducation (80 %);

Établir un plancher de services professionnels aux élèves (73 %);

Bonifier la rémunération du personnel en éducation (72 %).

Méthodologie

Un sondage Web a été réalisé par la firme Léger du 12 au 16 juillet 2019 auprès de

1 007 personnes âgées de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais. La marge d'erreur maximale pour un échantillon de 1 007 répondants est de ±3,09 %, et ce, 19 fois sur 20.

Profil de la CSQ et de ses fédérations du réseau scolaire

La CSQ est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance. Elle représente près de 200 000 membres, dont plus de 125 000 font partie du personnel de l'éducation. De ce nombre, plus de 63 000 membres sont représentés par la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), 30 000 membres sont représentés par la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et 8 000 membres sont représentés par la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ).

