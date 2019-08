Fednav célèbre son anniversaire avec un navire bien nommé





MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui au chantier naval d'Oshima, au Japon, Fednav limitée a pris possession du Federal Montreal, son plus récent navire. Des représentants de la haute direction de Fednav et du chantier ont assisté à la cérémonie.

Le Federal Montreal est un vraquier international classé pour la glace de 34 500 tonneaux de jauge brute, et immatriculé aux Îles Marshall. Construit pour naviguer dans le Saint-Laurent, les Grands Lacs et à travers le monde, le navire est certifié par DNV GL et il est doté des plus récents équipements pour la protection de l'environnement.

Nommé en l'honneur de la ville de son siège social de Fednav, le Federal Montreal est le premier navire de la compagnie à porter un nom d'une ville.

« Montréal est la capitale des transports du Canada. Nous avons voulu, en nommant ce nouveau navire Federal Montreal, communiquer notre engagement envers notre ville, la ville de notre siège social et ma ville natale » a déclaré Paul Pathy, Président et chef de la direction de Fednav. « Cet engagement envers notre ville se veut le témoin de notre engagement envers l'économie de notre pays et envers nos clients, employés et partenaires, montrant que Fednav visera toujours d'aller au-delà des attentes. »

Fednav limitée, qui célèbre son 75e anniversaire cette année, est une société privée et la plus grande entreprise internationale de transport en vrac au Canada. Sa flotte compte près de 125 vraquiers qui naviguent dans le monde entier, dont 65 en propriété. De ses bureaux situés sur quatre continents, la société exploite la plus grande flotte de navires de haute mer adaptés aux Grands Lacs, la plus grande flotte au monde de vraquiers de classe glace et trois cargos brise-glace qui desservent l'Arctique 12 mois par année. En outre, Fednav exploite 11 terminaux maritimes en Amérique du Nord.

