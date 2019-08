Le secrétaire parlementaire Joël Lightbound annonce un investissement pouvant atteindre 5,7 millions de dollars à l'appui de femmes entrepreneures au Québec





Le gouvernement du Canada réalise un investissement ponctuel plus important que jamais au titre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat

QUÉBEC, le 29 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille à renforcer le pouvoir économique des femmes avec sa toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat , une initiative assortie d'une enveloppe de 2 milliards de dollars qui vise à doubler, d'ici 2025, le nombre d'entreprises appartenant à des femmes.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre des Finances et député de Louis-Hébert, Joël Lightbound, a annoncé, au nom de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, l'octroi d'un financement pouvant atteindre 5,7 millions de dollars dans Femmessor dans le but d'appuyer les femmes entrepreneures au Québec. Ce financement, qui est administré par l'entremise de Développement économique Canada pour les régions du Québec, s'ajoute à d'autres investissements annoncés plus tôt, notamment à une somme pouvant atteindre 5,7 millions de dollars accordée à des entreprises détenues et dirigées par des femmes au Québec ainsi qu'à un montant maximal de 7,4 millions de dollars octroyé à des organismes québécois de soutien aux entreprises de propriété féminine, pour un total de plus de 18,7 millions de dollars.

Cet investissement servira à soutenir Femmessor dans ses efforts visant à faciliter l'accès au financement pour les femmes entrepreneures qui sont issues de la diversité culturelle, qui oeuvrent dans des secteurs où elles sont sous-représentées, qui vivent dans des régions rurales et éloignées, ou qui ont une entreprise en phase initiale de croissance.

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat s'ajoute aux mesures prises par le gouvernement du Canada pour promouvoir l'égalité des sexes, notamment afin de résoudre la question de l'équité salariale, de réduire le coût des services de garde d'enfants et de mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Citations

« Notre gouvernement est d'avis que l'autonomisation économique des femmes n'est pas seulement la bonne chose à faire, mais qu'elle est également profitable. C'est pourquoi nous avons lancé la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui vise à doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes en faisant en sorte qu'elles aient un meilleur accès aux sources de financement, aux réseaux et aux conseils. C'est un investissement judicieux qui aura des retombées socioéconomiques positives. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la participation pleine et équitable des femmes au sein de notre économie et de notre société. Voilà pourquoi nous avons lancé la toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui vise à doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes au Canada au cours des six prochaines années. L'investissement annoncé aidera des entreprises dirigées et détenues par des femmes partout au Québec à innover, à croître et à exporter vers de nouveaux marchés. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre des Finances et député de Louis-Hébert, Joël Lightbound

Les faits en bref

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), qui est assortie d'une enveloppe de près de 2 milliards de dollars, vise à aider les femmes à démarrer et à faire croître leur entreprise en améliorant leur accès au financement, aux personnes de talent, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin.

La Stratégie permettra au gouvernement d'atteindre l'objectif qu'il s'est donné de doubler, d'ici 2025, le nombre d'entreprises détenues majoritairement par des femmes.

Dans le budget de 2018, le Fonds pour l'écosystème de la SFE s'est vu accorder 85 millions de dollars afin d'aider des tierces parties sans but lucratif à apporter leur soutien à des femmes entrepreneures et à combler les lacunes de l'écosystème.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a alloué 20 millions de dollars au Fonds pour les femmes en entrepreneuriat. Un appel de propositions a eu lieu à l'automne 2018. Plus de 3 000 propositions ont été soumises, et plus de 200 projets ont fait l'objet d'un financement. Le gouvernement du Canada est heureux d'être en mesure de soutenir environ 100 projets supplémentaires en investissant une somme additionnelle de 10 millions de dollars dans le Fonds pour les femmes en entrepreneuriat. Si l'on compte ce nouvel investissement, le gouvernement aura investi au total 30 millions de dollars dans des entreprises détenues ou dirigées par des femmes au Canada pour les aider à croître et à atteindre de nouveaux marchés.

Les programmes de la SFE sont complémentaires aux initiatives globales du gouvernement qui visent à aider les femmes, notamment celles touchant la parité salariale, des congés parentaux plus souples et des services de garde d'enfants plus abordables.

La promotion de l'égalité des sexes pourrait mener à une hausse de 150 milliards de dollars du produit intérieur brut du Canada d'ici 2026.

À peine 16 % des petites et moyennes entreprises (PME) au Canada appartiennent majoritairement à des femmes.

Seulement 11,2 % des PME détenues majoritairement par des femmes font de l'exportation, comparativement à 12,2 % des PME appartenant majoritairement à des hommes.

Selon le rapport de 2015-2016 sur les femmes en entrepreneuriat du Global Entrepreneurship Monitor , en 2016, le Canada affichait le taux le plus élevé de femmes participant aux premiers stades du démarrage d'entreprise (13,3 %). Le Canada occupait aussi le cinquième rang concernant la proportion des entreprises à propriété féminine parmi les économies comparables axées sur l'innovation.

, en 2016, le Canada affichait le taux le plus élevé de femmes participant aux premiers stades du démarrage d'entreprise (13,3 %). occupait aussi le cinquième rang concernant la proportion des entreprises à propriété féminine parmi les économies comparables axées sur l'innovation. Le financement final est assujetti à la négociation d'ententes de contribution.

