Equisoft annonce le repositionnement de tous ses produits sous une architecture de marque unifiée





MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - À quelques mois de son 25e anniversaire, le fournisseur mondial de solutions d'affaires numériques Equisoft a dévoilé la nouvelle image de marque de ses produits destinés aux secteurs de l'assurance vie et de la gestion de patrimoine.

« Notre mission est d'aider tous les intervenants de l'industrie, tant les manufacturiers que les distributeurs et les conseillers, à tirer profit de la technologie pour offrir une meilleure expérience client, réduire les frictions dans leurs processus d'affaires et atteindre un niveau d'efficacité optimal », a déclaré Luis Romero, fondateur et président d'Equisoft. « Nous avons eu beaucoup de succès à remplir cette mission en investissant constamment pour développer une offre de bout en bout entièrement intégrée qui permet à nos clients d'offrir une expérience transparente à leur propre clientèle », ajoute-t-il.

Avec sept acquisitions dans les secteurs de la technologie de l'assurance et de la gestion de patrimoine au cours des quatre dernières années, Equisoft a ajouté de nombreux produits innovants à son propre portefeuille de solutions, chacun portant son propre nom. Tous ces produits peuvent être entièrement configurés, ce qui permet aux entreprises de se différencier dans un environnement à forte concurrence.

« Ce que nous créons aujourd'hui avec la refonte de notre marque produit est très important pour soutenir notre plan d'expansion mondiale », a déclaré Jean Sabbagh, vice-président, Marketing et communications chez Equisoft. « Notre offre s'adresse à différents secteurs et publics, différentes cultures et régions géographiques. Nous voulons que chacun de nos produits soit perçu comme un élément d'une offre complète et intégrée. Il était donc impératif de les aligner dans une structure globale et unifiée pour maximiser notre capital de marque et simplifier notre plateforme de communication clients. »

La gamme de produits intégrés d'Equisoft comprend une solution complète d'administration des polices sous forme de logiciel-service, un CRM, des solutions d'analyse des besoins financiers, de répartition de l'actif, de soumissions et d'illustration, de propositions électroniques, de systèmes de gestion d'agence et de portails courtiers/agents. Regroupés sous la marque principale d'Equisoft, tous les produits seront désormais clairement identifiés de manière à assurer la clarté du message : Equisoft/apply, Equisoft/analyze pour conseillers, Equisoft/analyze pour grossistes, Equisoft/centralize, Equisoft/connect, Equisoft/design, Equisoft/illustrate, Equisoft/manage et Equisoft/plan. Consultez cette page pour plus d'informations sur les solutions numériques d'Equisoft.

« Bien que la majorité de nos solutions soient non marquées afin que nos clients puissent y intégrer leur propre branding, nous voulons que notre positionnement de marque reflète clairement notre approche axée sur les besoins d'affaires de nos clients et notre engagement à leur offrir des produits à la fine pointe de la technologie, simples et efficaces, pour combler tous leurs besoins peu importe leur complexité », conclut Luis Romero.

À propos d'Equisoft

Fondé en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions d'affaires numériques pour l'assurance vie et la gestion de patrimoine. Reconnue comme un partenaire de choix par plus de 50 des plus grandes institutions financières au monde et présente dans 15 pays, Equisoft propose des applications frontales innovatrices, une gamme complète de services d'arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Les produits phares de l'entreprise comprennent un CRM, des solutions d'analyse des besoins financiers, de répartition de l'actif, de soumissions et d'illustration, de propositions électroniques, de systèmes de gestion d'agence et de portails courtiers/agents. Equisoft est également le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme Oracle Insurance Policy Administration. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et son équipe grandissante de plus de 400 ressources établies au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde, Equisoft aide les institutions financières à relever tous les défis qu'apporte cette nouvelle ère de transformation numérique.

