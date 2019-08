Hisense va lancer le téléviseur laser à écran sonique lors de l'IFA 2019 à Berlin





QUINGDAO, Chine, 29 août 2019 /PRNewswire/ -- Hisense, le leader chinois de la télévision laser, va lancer le téléviseur laser à écran sonique lors de l'IFA à Berlin le 6 septembre 2019 prochain. Il s'agit d'une nouvelle avancée technologique de Hisense dans le domaine des écrans lasers après le téléviseur laser Trichromatm.

Le son (40-18 kHz) du téléviseur laser sonique de Hisense est émis directement par l'écran et avec le diaphragme du haut-parleur à mode distribué vibrant selon un patron complexe sur toute sa surface, cela garantit un niveau de sortie constant et un temps de réponse sans distorsion dans toutes les directions. Le principal avantage de la télévision laser à écran sonique de Hisense est le sens de synchronisation associant le son et l'image. Les effets de son fonctionnent également mieux que les haut-parleurs classiques intégrés dans les téléviseurs. La fabrication en série du téléviseur laser à écran sonique doit débuter cette année.

Hisense a commencé à innover dans le domaine des écrans lasers en 2007 et a lancé officiellement le premier téléviseur laser à focale ultra-courte dans le monde en 2014. Ces cinq dernières années, Hisense a sans cesse repoussé les limites de l'innovation des téléviseurs lasers et a réalisé de nombreuses avancées techniques. Actuellement, Hisense possède plus de 600 brevets internationaux liés aux écrans lasers. Selon les statistiques, le volume de vente de téléviseurs lasers de 80 pouces ou plus a représenté 56 % du marché chinois de janvier à juin 2019. Les téléviseurs lasers représentent la tendance majoritaire des téléviseurs grand écran.

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 09:19 et diffusé par :