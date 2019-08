Embarquez-vous aujourd'hui dans une nouvelle aventure Pokémon avec le lancement de Pokémon Masters à l'échelle mondiale sur les appareils Android et iOS





Aujourd'hui, DeNA Co., Ltd., en partenariat avec The Pokémon Company, a lancé le jeu mobile très attendu Pokémon Masters à l'échelle mondiale pour les appareils Android et iOS. Le jeu peut désormais être téléchargé en utilisant les liens suivants :

Liens de téléchargement

Google Play (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.a12026418

App Store (iOS) : https://apps.apple.com/app/id1442061397

Pokémon Masters est un jeu de stratégie et de bataille dans lequel les joueurs forment des équipes de paires synchronisées (la combinaison d'un Entraîneur et de leur Pokémon partenaire) pour se lancer dans des batailles en temps réel à 3 contre 3 contre des adversaires IA. Avec 65 paires synchronisées à recruter au lancement, les joueurs peuvent faire équipe avec des duos emblématiques tels que Cornélia & Lucario, Brice & Arcko, Sandra & Hyporoi, et plus encore. Le jeu se déroule dans un nouveau site, l'île de Pasio, où les Entraîneurs et leur Pokémon partenaire provenant de toutes les régions Pokémon connues se sont rassemblés pour mettre leurs compétences à l'épreuve.

La mécanique de combat en temps réel à 3 contre 3 de Pokémon Masters est une nouvelle variante des batailles Pokémon. Les joueurs peuvent lancer un barrage de manoeuvres tandis que leur adversaire IA exécute des attaques en même temps. Chaque manoeuvre nécessite une certaine quantité de la jauge de manoeuvre du joueur qui se remplira continuellement pendant la bataille. La bataille est terminée dès qu'un joueur anéantit l'équipe de paires synchronisées de son adversaire IA. Les joueurs doivent former leur équipe, rationner leur jauge de manoeuvre, et déployer stratégiquement les meilleures manoeuvres au moment le plus opportun pour remporter la victoire.

Pokémon Masters offre des modes joueur unique et jeu coopératif. Dans le jeu coopératif, les joueurs peuvent se joindre à deux autres joueurs n'importe où dans le monde pour combattre une équipe d'adversaires IA.

Pour célébrer le lancement de Pokémon Masters, des évènements et des récompenses intégrés spéciaux seront également disponibles pour une durée limitée. Un évènement d'histoire mettant en vedette Blue, l'Entraîneur Pokémon emblématique de la région Kanto, sera disponible du 2 au 29 septembre, et permettra aux joueurs de faire équipe avec Blue et son Pokémon partenaire, Roucarnage, pour affronter d'autres Entraîneurs de la région Kanto et gagner des récompenses spéciales.

Les joueurs pourront également gagner jusqu'à 3 000 pierres précieuses qui peuvent être utilisées pour ajouter de nouvelles paires synchronisées à leur équipe et sont suffisantes pour 10 recherches de paires synchronisées, ainsi que d'autres éléments intégrés pour une durée limitée en ouvrant le jeu pour la première fois, en se connectant chaque jour pendant jusqu'à 10 jours, et en participant à des missions de célébration du lancement.

Ces évènements et récompenses intégrés spéciaux sont décrits plus en détail dans le premier épisode de Pokémon Masters News (https://youtu.be/ihJ0dcP1WuY), dans lequel Yu Sasaki, réalisateur principal de Pokémon Masters chez DeNA, discute des dernières informations sur le jeu.

Pokémon Masters est un jeu gratuit avec des achats intégrés sur les appareils compatibles Android et iOS. Le jeu est disponible en anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, espagnol et chinois traditionnel. Les fans peuvent découvrir Pokémon Masters sur https://pokemonmasters-game.com/en-US.

Ils peuvent aussi suivre les canaux de médias sociaux officiels sur Twitter (https://twitter.com/PokemonMasters), Facebook (https://www.facebook.com/PokemonMastersGame), et Instagram (https://www.instagram.com/pokemonmastersgame), ainsi que le canal YouTube officiel (https://www.youtube.com/c/PokemonMastersGame) pour obtenir des informations sur le jeu.

Actifs

Tous les actifs, y compris un descriptif contenant des informations sur le jeu et une liste des paires synchronisées annoncées à ce jour, peuvent être téléchargés ici : https://we.tl/t-sEJsBDdxbK

À propos de DeNA

DeNA (prononcé « D-N-A ») développe et exploite une large gamme de services mobiles et en ligne couvrant les jeux, l'e-commerce, le divertissement, les soins de santé, l'automobile, ainsi que d'autres offres diversifiées. Fondée en 1999, DeNA est basée à Tokyo et emploie plus de 2 000 personnes. DeNA a pour mission d'enchanter et d'influencer le monde en utilisant l'internet et l'IA. DeNA Co., Ltd. est cotée à la bourse de Tokyo (2432). Pour en savoir plus, rendez-vous sur : dena.com/intl/.

À propos de Pokémon

The Pokémon Company International, une filiale de The Pokémon Company au Japon, gère la propriété en dehors de l'Asie et est chargée de la gestion de la marque, de la concession de licence et du marketing du Pokémon Trading Card Game, de la série TV animée, du divertissement à domicile, et du site Web Pokémon officiel. Pokémon a été lancé en 1996 au Japon et est aujourd'hui l'une des propriétés de divertissement pour enfants les plus populaires au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.pokemon.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 09:10 et diffusé par :