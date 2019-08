Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie plus de 2,2 M$ à la ville de Deux-Montagnes





DEUX-MONTAGNES, QC, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annonce une aide financière de 2 245 490 $ pour l'agrandissement et la mise aux normes de la caserne de pompiers de Deux-Montagnes.

Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la réalisation de ces travaux par l'entremise de son programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM). La Municipalité complétera le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 3,4 millions de dollars.

Citations :

« Au terme de ces travaux, la Ville de Deux-Montagnes pourra compter sur une infrastructure moderne et spacieuse qui répondra aux normes et aux exigences en matière de sécurité incendie. Il s'agit d'une excellente nouvelle tant pour la population que pour les employés qui bénéficieront d'un lieu de travail adapté à leurs besoins. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes

« Depuis notre entrée en poste, nous travaillons en étroite collaboration avec les différents acteurs du milieu municipal afin d'assurer la qualité des services publics. Notre gouvernement est à l'écoute des besoins de toutes les régions du Québec. Nos actions témoignent de notre volonté d'offrir des milieux de vie agréables et sécuritaires à nos citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La sécurité de la population et des employés est toujours une priorité pour nous, ce qui fait que la mise aux normes et l'agrandissement de la caserne de pompiers de Deux-Montagnes sont une nécessité. Je suis fière de pouvoir dire que notre gouvernement agit et travaille en collaboration avec la municipalité afin d'assurer des services publics de qualité et sécuritaires. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« La mise aux normes et l'agrandissement de la caserne de pompiers de Deux-Montagnes sont devenus une nécessité au fil des dernières années. Le renouvellement de cette infrastructure permet de continuer à assurer la sécurité et le mieux-être de la population, en plus de répondre aux attentes du milieu en matière de services municipaux. »

Denis Martin, maire de Deux-Montagnes

Faits saillants :

L'agrandissement du bâtiment permettra d'y aménager de nouvelles installations, dont des espaces de vie pour les pompiers, une salle d'entraînement et un vestiaire utilisé pour la décontamination des habits de protection.

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion, d'agrandissement ou de réfection d'infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité des services aux citoyens. En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 3 454 600 $.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 09:00 et diffusé par :