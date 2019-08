Groupe Santé Devonian annonce la publication des résultats positifs de l'étude clinique sur les soins anti-âge Purgenesis® dans le Journal of Cosmetic Dermatology.





Groupe Santé Devonian inc ("Devonian" ou la "Société") (TSXV: GSD), une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement axée sur l'élaboration d'un portefeuille unique de médicaments d'ordonnance et de produits cosméceutiques d'origine botanique, a annoncé aujourd'hui la publication des résultats positifs de l'étude clinique comparative sur les soins anti-âge Purgenesis® dans la gestion des lignes du canthus latéral (pattes d'oie).

Publié dans la revue à comité de lecture, Journal of Cosmetic Dermatology1, intitulé « Comparison of topical antiaging creams in the management of lateral canthal lines », l'article décrit les résultats d'une étude clinique comparant l'efficacité des crèmes anti-âge Purgenesis® (crème de jour, crème pour les yeux et crème de nuit) à Prevage® (crème pour les yeux, crème de jour et crème de nuit) et à LaMer® (baume pour les yeux, crème de la Mer et crème de nuit) dans la gestion des lignes du canthus latéral.

Cette étude clinique monocentrique, à simple insu et de conception parallèle, incluait 72 femmes volontaires en bonne santé, âgées de 35 à 72 ans, présentant des rides fines à modérées dans les régions du canthus latéral (patte d'oie). Les évaluations ont été menées sur une période de 28 jours et comprenaient l'hydratation de la peau, l'élasticité cutanée, le profilométrie (effet antirides) et une enquête de satisfaction (perception des volontaires quant à leur traitement). Les résultats ont montré que les volontaires utilisant la gamme de soins anti-âge Purgenesis® ont connu des améliorations plus significatives sur le plan statistique des mesures objectives que celles observées avec les deux autres gammes de produits. Ces améliorations comprennent l'hydratation de la peau, l'extensibilité, la fatigabilité, la fermeté et les effets sur les rides (nombre total, superficie et longueur totale des rides). Tous les traitements ont été bien tolérés par la majorité des participants.

« Ce qui m'intrigue de Purgenesis®, c'est qu'il s'agit d'une entité botanique de source naturelle, de fabrication canadienne, appuyée par la science. Lorsque je le recommande à mes patients, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un système de traitement anti-âge, et non un simple hydratant. Je suis très impressionnée par le fait que Devonian ait eu confiance en son produit pour le tester face à face avec de grandes marques. Les résultats ont été assez intéressants, avec Purgenesis® en tête du classement. », a déclaré la Dre Julia M. Carroll, BSC, MD, FRCP, directrice et cofondatrice de Compass Dermatology; Directrice de la dermatologie à la clinique Medcan. Toronto, Ontario.

« Des antioxydants efficaces sont la pierre angulaire des régimes de soins de la peau que je recommande à mes patients. Purgenesis® et son principal ingrédient actif, R-Spinosome®, ont surclassé les deux antioxydants leaders sur le marché. Les propriétés documentées dans cet article démontrent clairement que Purgenesis® est un excellent choix pour les personnes à la recherche d'une solution antioxydante totale et esthétiquement élégante pour le visage, le cou et les yeux. », a déclaré le Dr Sam Hanna, MD, directeur médical, Dermatology on Bloor; Président de la Toronto Dermatology Society, Toronto, Ontario.

« Nous sommes très heureux d'annoncer cette publication scientifique décrivant l'efficacité de la gamme de soins anti-âge Purgenesis®. Les données de cette étude clinique soulignent l'efficacité et la rapidité d'action de Purgenesis®, comme le montre une réduction statistiquement significative du nombre total de rides après seulement un jour de traitement, par rapport à Prevage® et à LaMer®. Nous sommes impatients d'évaluer les effets à long terme de nos produits lors d'un prochain essai clinique. », a déclaré le Dr André P. Boulet, président et chef de la direction de Devonian.

« Avec cette récente publication, Purgenesis® se positionne bien pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour de produits de soin de la peau fondés sur des preuves. Purgenesis® est exclusivement disponible chez les dermatologues, les chirurgiens plasticiens et les spas médicaux, et pour de bonnes raisons. Qui de mieux que des spécialistes ayant une formation médicale en soins de la peau pour apprécier les décennies de recherches et la technologie d'extraction évoluée à l'origine du complexe actif, R-Spinasome®. C'est pourquoi les experts choisissent nos préparations éprouvées en clinique et fondées sur des bases scientifiques pour assurer les soins quotidiens de tous les types de peaux, des femmes comme des hommes. », a déclaré Sybil Dahan, présidente d'Altius Healthcare, Division commerciale de Devonian.

Au sujet du traitement de soin anti-âge Purgenesis®

Le traitement de soin anti-âge Purgenesis® comprend trois composants: une crème de jour, une crème de nuit et une crème pour les yeux. Ces crèmes contiennent du R-Spinasome®, un complexe qui est une structure active aux propriétés antioxydantes. La structure de ce complexe est essentielle à sa fonction d'antioxydant, lui permettant de capter et de dissiper l'énergie nocive générée par les espèces réactives de l'oxygène (ROS), ramenant le complexe à un état où il est prêt à subir de nouveaux cycles d'activation. C'est ce dynamisme et cette capacité de régénération qui confèrent au R-Spinasome® une activité antioxydante durable et sans précédent. Le traitement anti-âge Purgenesis® est protégé par un brevet au Japon, au Canada, aux États-Unis et en Europe (#JP 5952261; # CDN 2 699 6665; # 13/261 472 US, # 11 768 299,7). Le produit a été homologuée par le programme de santé de la peauMC de l'Association canadienne de dermatologie.

Au sujet de Devonian

Groupe Santé Devonian inc. est une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments d'ordonnance d'origine botanique dérivés d'élément végétal et d'algue pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes incluant, mais sans s'y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche, l'objectif de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de développement de produits médicamenteux botaniques d'ordonnance plus efficient que celui des médicaments d'ordonnance classique. La Société est également engagée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur, mettant à profit la même approche de propriété utilisée avec ses offres pharmaceutiques. Incorporée en 2013, Groupe Santé Devonian inc. a son siège social à Québec, Canada où sont également situées ses installations d'extraction de pointe avec traçabilité complète «?de la semence au comprimé?». Sa récente acquisition de la division commerciale Altius Healthcare multiplie ses occasions de diversification et de croissance. Devonian est une société cotée en bourse de croissance TSX de Toronto (TSXv:GSD).

Pour plus de détails, visitez le www.groupedevonian.com.

Au sujet de Altius Healthcare Inc.

Située à Concord en Ontario, Altius Healthcare est une société pharmaceutique spécialisée qui s'est donné comme mission d'acquérir et d'obtenir l'homologation par tiers de produits de soins de santé et des médicaments innovateurs pour aider les gens de tous âges à vivre une vie plus saine. Altius utilise alors un effet de levier avec son expertise dans le domaine des activités de mise en marché nécessaires pour assurer le succès du lancement et de la distribution de ces médicaments au Canada. Les expériences et spécialités variées des membres de l'équipe ont été acquises au cours des 40 années de production, d'importation, de commercialisation et de distribution de médicaments de marques et génériques.

Pour plus de détail, visitez le www.altiushealthcare.ca.

Référence

Carroll, JM; Guenther, LC; Hanna, S and N Boucher, Comparison of topical antiaging creams in the management of lateral canthal lines. J. Cosmet. Dermatol. 2019; 00:1-11

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Devonian. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature «?prospective?» puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses incluent, mais sans s'y limiter, la capacité de Devonian d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et cosmétiques à valeur ajoutée, la disponibilité de ressources financières pour mener à bien des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Devonian de se prévaloir des occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans le prospectus en date du 21 avril 2017, sous la rubrique «?Facteurs de risque?». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

