Les résidents de Sherbrooke bénéficieront d'une installation améliorée de traitement des eaux usées





SHERBROOKE, NS, le 29 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans l'infrastructure verte, y compris dans les installations de traitement des eaux usées, pour faire en sorte que les collectivités canadiennes aient accès à des services modernes et fiables qui amélioreront leur qualité de vie, favoriseront leur croissance et protègeront l'environnement.

Sean Fraser, député de Central Nova et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, l'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement et député de Hants West, et de Michael Mosher, préfet de la municipalité du district de St. Mary's, ont annoncé aujourd'hui des investissements pour améliorer la station de traitement des eaux usées de la collectivité de Sherbrooke.

Le projet comprend l'installation d'un nouveau système de désinfection aux rayons ultraviolets, le remplacement du diffuseur de bulles d'air grossier et la modernisation des bassins d'aération, ainsi que d'autres travaux d'entretien.

Une fois les travaux terminés, la collectivité de Sherbrooke bénéficiera d'un meilleur système de traitement des eaux usées, qui maintiendra la santé de ses résidants et protégera l'environnement pour des années à venir.

Le gouvernement du Canada investit plus de 76?000 dollars pour la réalisation de ce projet par l'intermédiaire du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse contribue plus de 63?000 dollars, et la municipalité du district de St. Mary's assume le reste des coûts du projet.

Citations

«?Les solutions modernes et vertes en matière d'eaux usées sont cruciales pour assurer le bien-être de nos familles, de nos collectivités et de notre environnement. Les résidants de Sherbrooke bénéficieront bientôt d'un meilleur système de gestion et de traitement des eaux usées, tout en permettant à la municipalité de mieux répondre aux besoins d'une collectivité en pleine croissance.?»

Sean Fraser, député de Central Nova et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique

«?Il est essentiel de veiller à ce que les collectivités de l'ensemble du Canada disposent d'une infrastructure moderne pour bâtir un avenir sain et durable. Ces investissements sont indispensables pour renforcer les collectivités de la Nouvelle-Écosse et leur permettre de réaliser leur plein potentiel.?»

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

«?La fiabilité des infrastructures est le fondement de l'édification de collectivités fortes. Les installations modernes de traitement des eaux usées contribuent à assurer que les collectivités, comme Sherbrooke, disposent des services améliorés dont elles ont besoin pour croître et prospérer tout en gérant les priorités environnementales. »

L'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement et député de Hants West à l'Assemblée législative

«?La municipalité du district de St. Mary's est heureuse de s'associer aux gouvernements fédéral et provincial pour financer cet important projet à St. Mary's. Il contribuera à améliorer notre environnement et à assurer le service continu de l'installation de traitement des eaux usées pour la collectivité.?»

Michael Mosher, préfet de la municipalité du district de St. Mary's

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructure verte, d'infrastructure sociale, de routes de commerce et de transport et dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructure verte, d'infrastructure sociale, de routes de commerce et de transport et dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars permettent de soutenir des projets d'infrastructure verte; dont 5 milliards de dollars qui servent à l'investissement par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie de connectivité du Canada , qui permettra de brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première stratégie canadienne de développement économique rural, qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie de connectivité du , qui permettra de brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première stratégie canadienne de développement économique rural, qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural du Canada tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, qui est un plan d'action fédéral-provincial de deux ans qui vise à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changement climatique;



commerce et investissements;



infrastructure.

Liens connexes

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements du gouvernement fédéral dans l'infrastructure de la Nouvelle-Écosse : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ns-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique : http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 08:45 et diffusé par :