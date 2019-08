/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Joly soulignera un investissement dans des partenariats collège?industrie au Collège Ahuntsic/





MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW/ - La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, soulignera, au nom de la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, un investissement dans des partenariats de recherche et d'innovation entre le Collège Ahuntsic et des entreprises locales.

Date : Le jeudi 29 août 2019



Heure : 14 h 20 (heure de l'Est)



Lieu : Collège Ahuntsic

Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité, salle des presses

999 avenue Émile-Journault

Montréal (Québec)

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 08:44 et diffusé par :