Les écoles partenaires d'Amerigo reçoivent toutes des notes A de la part de Niche





CHICAGO, 29 août 2019 /PRNewswire/ -- Les classements des meilleures écoles d'Amérique en 2020 de Niche viennent de paraître et les onze lycées du réseau de lycées des États-Unis d'Amerigo Education ont obtenu des notes A ou A +.

Niche est la principale plateforme pour la recherche d'informations, de faits, d'évaluations et de commentaires d'utilisateurs pour les écoles, les universités, les villes, les villages et les quartiers à travers les États-Unis. Chaque année, Niche met à jour les classements et les notes en fonction des avis des utilisateurs et des données actuelles.

Trois écoles du réseau Amerigo ont obtenu une note A + : Carmel Catholic High School (région de Chicago), Cretin-Derham Hall (Minneapolis-St. Paul, Minnesota) et Justin-Siena High School (Napa, Californie). Huit écoles du réseau Amerigo ont obtenu une note A : Bishop Montgomery High School (Los Angeles, Californie), Lexington Catholic High School (Lexington, Kentucky), Marian Catholic High School (région de Chicago), Mater Dei Catholic High School (région de San Diego), Red Bank Catholic High School (Red Bank, New Jersey), Saint John Paul II Academy (région du Grand Miami, Floride), St. Pius X High School (Houston, Texas) et St. Patrick-St. Vincent Catholic High School (région de San Francisco, Californie).

« Ces excellents classements de Niche démontrent qu'Amerigo Education sélectionne uniquement les meilleures écoles qui offrent des programmes d'études de qualité supérieure afin de garantir une expérience et des résultats consistants sur l'ensemble des sites », a déclaré Craig Pines, président-directeur général d'Amerigo. « Ces écoles ont choisi Amerigo pour gérer leur programme destiné aux étudiants étrangers en raison de notre approche de pensionnat complète et unique qui garantit que nos étudiants internationaux soient en sécurité et aient accès aux enseignements, installations, activités extrascolaires et expériences qui les préparent pour réussir au lycée, à l'université et au-delà. »

Amerigo Education offre un vaste programme en pensionnat pour les élèves internationaux au lycée qui sont à la recherche d'une éducation américaine rigoureuse au sein d'une communauté résidentielle holistique sûre. Le programme ne met pas seulement l'accent sur la réussite scolaire, mais aussi sur le développement personnel pour aider nos élèves à devenir des citoyens du monde. Amerigo se concentre sur l'éducation, l'excellence et l'engagement en fournissant aux étudiants une passerelle vers des écoles secondaires américaines de grande qualité et une atmosphère résidentielle où ils ont accès à des expériences d'immersion culturelle, à un soutien pour l'apprentissage de la langue anglaise (English Language Learning, ELL) et à l'unique programme Amerigo University Advantage pour préparer chaque étudiant à âtre admis au sein d'universités très sélectives.

À propos d'Amerigo

Amerigo prend en charge des élèves étrangers dans des écoles secondaires américaines de premier plan avec une approche holistique et d'accompagnement qui met l'accent sur les résultats scolaires excellents et le développement personnel. Nous aidons les étudiants internationaux à la recherche d'un enseignement préparatoire aux États-Unis à s'épanouir à la fois dans et hors d'une salle de classe américaine. Combinant un environnement éducatif en pensionnat, un soutien scolaire supplémentaire, des cours de développement en anglais et une approche orientée vers des résultats universitaires positifs, Amerigo prépare les étudiants en leur fournissant les compétences, les valeurs et l'attention nécessaires pour réussir au lycée, à l'université et au-delà. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://amerigoeducation.com/.

