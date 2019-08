Transat annonce que l'opération avec Air Canada a obtenu l'approbation finale de la Cour





MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc. («?Transat?» ou la «?Société?») a indiqué aujourd'hui que la Cour supérieure du Québec a émis une ordonnance définitive approuvant le plan d'arrangement avec Air Canada annoncé précédemment (l'«?arrangement?»). L'arrangement a également été approuvé par 94,77 % des actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l'assemblée extraordinaire de Transat qui a eu lieu le 23 août 2019.

L'arrangement demeure assujetti à certaines conditions de clôture, notamment les approbations règlementaires décrites dans la circulaire de sollicitation de procurations de Transat datée du 19 juillet 2019, ainsi qu'à d'autres conditions de clôture usuelles. De plus, une évaluation de l'arrangement au regard de l'intérêt public sera menée par Transports Canada, avec la participation du Commissaire de la concurrence. Si les approbations requises sont obtenues et que les conditions sont remplies, la clôture de la transaction est maintenant attendue pour le deuxième trimestre de 2020.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à propos de Transat et d'une opération éventuelle visant l'acquisition d'actions de Transat. Ces énoncés sont fondés sur certaines hypothèses jugées raisonnables par Transat, mais sont assujettis à certains risques et certaines incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Transat, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats diffèrent considérablement. Transat décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne le requièrent.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5?000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

