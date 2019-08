Invitation aux médias - Cérémonie d'ouverture - Kwe! à la rencontre des peuples autochtones





WENDAKE, QC, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - KWE! À la rencontre des peuples autochtones se déroulera du 30 août au 2 septembre à la place de l'Assemblée-Nationale. Les médias sont invités tout au long de la fin de semaine, mais plus spécifiquement à la cérémonie d'ouverture qui aura lieu ce vendredi:

Le vendredi 30 août à 17h30

Place de l'Assemblée-Nationale



Durant la cérémonie, en plus des prestations de chant de gorge, de danse, de chant traditionnel et de tambours, plusieurs dignitaires prendront la parole : le porte-parole de l'événement, le Dr. Stanley Vollant, Konrad Sioui, Grand Chef de la Nation huronne-wendat, Régis Labeaume, maire de Québec, Charlie Watt, président de la Société Makivik, Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, le Dr. Abel Bosum, Grand Chef du Grand conseil des Cris du Nord du Québec, Mme Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones au gouvernement du Québec et enfin l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

www.kwequebec.com

www.facebook.com/kwequebec

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 08:00 et diffusé par :