/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Rodriguez sera de passage en Abitibi-Témiscamingue/

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, sera en Abitibi-Témiscamingue pour annoncer de nouveaux investissements, rencontrer des intervenants du milieu des arts, de la culture et du patrimoine, et participer à l'ouverture du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 28 août 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, visitera Rouyn-Noranda et la Première Nation Témiscamingue le jeudi 29 août, puis se rendra à Amos et à Val-d'Or le vendredi 30 août afin d'annoncer de nouveaux investissements, de rencontrer des intervenants du milieu des arts, de la culture et du patrimoine, et de participer au lancement du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activités du jeudi 29 août 2019

Rouyn-Noranda

9 h 45 - Rencontre avec des intervenants du secteur des arts, de la culture et du patrimoine de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Note aux médias : Cette rencontre est ouverte aux médias pour prise d'images.

10 h 30 - Visite du MA Musée d'art

Note aux médias : Cette visite est ouverte aux médias pour prise d'images.

11 h - Visite de l'Agora des arts (L'an dernier, cet organisme culturel a obtenu un soutien financier de Patrimoine canadien s'élevant à 1,2 million de dollars pour la rénovation de ses installations, dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels.)

Note aux médias : Cette rencontre est ouverte aux médias pour prise d'images.

11 h 30 - Point de presse

LIEU :

Agora des arts

37, 7e Rue

Rouyn-Noranda (Québec)

17 h - Ouverture du 17e Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue et prise de parole

Note aux médias : possibilité d'entrevues individuelles

Activités du vendredi 30 août 2019

Amos

10 h - Conférence de presse pour annoncer un nouvel investissement

LIEU :

G4 R&D

761, avenue du Parc

Amos (Québec)

Val-d'Or

13 h 30 - Conférence de presse pour annoncer de nouveaux investissements et visite du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or

LIEU :

Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or

1272, 7e rue

Val-d'Or (Québec)

Note aux médias : possibilité d'entrevues individuelles à la suite de l'annonce

