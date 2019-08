Olympiques spéciaux Canada s'associe fièrement à la tournée nationale Rock the Rink 2019





TORONTO, 29 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Olympiques spéciaux Canada a publié le nom des 27 athlètes ayant une déficience intellectuelle qui se produiront aux côtés des olympiens en patinage artistique lors de la prochaine tournée Rock the Rink cet automne.



Plus qu'un simple spectacle de patinage artistique, Rock the Rink allie les talents des plus grandes vedettes de la danse sur glace dans le cadre d'une production de tournée en perpétuelle évolution. La tournée pancanadienne débutera en octobre 2019. Les champions olympiques Tessa Virtue, Scott Moir, Patrick Chan et Elvis Stojko seront les têtes d'affiche de la tournée, et des athlètes d'Olympiques spéciaux Canada partageront la patinoire avec eux à chaque représentation.

« Olympiques spéciaux Canada croit que Rock the Rink est un véritable champion de l'inclusion, et nous ne pourrions être plus enchantés de cette collaboration, qui est axée sur le sport, l'amitié et le leadership », a déclaré Sharon Bollenbach, directrice générale d'Olympiques spéciaux Canada.

« Olympiques spéciaux est une organisation qui nous tient énormément à coeur et nous sommes ravis de faire voir son travail et son abondance de talents pendant notre tournée", a affirmé Tessa Virtue.

« Ce sera une expérience inoubliable et nous savons qu'elle plaira à nos fans partout au pays! », a déclaré Scott Moir.

Pour consulter la liste des dates de la tournée Rock the Rink et pour acheter des billets, allez à rocktherink.com .

Des possibilités d'entrevue avec des représentants d'Olympiques spéciaux Canada et les athlètes locaux d'Olympiques spéciaux participants sont offertes.

Voici les athlètes d'Olympiques spéciaux Canada qui participeront à Rock the Rink :

COLOMBIE-BRITANNIQUE MARC THERIAULT

Athlète de : Surrey (C.-B.)

Date : 5 octobre

Lieu : Abbotsford (C.-B.) ? Abbotsford Centre



ALEXANDRA MAGEE

Athlète de : Surrey (C.-B.)

Date : 6 octobre

Lieu : Penticton (C.-B.) ? South Okanagan Events Centre ALEXANDER PANG

Athlète de : Vancouver (C.-B.)

Date : 7 octobre

Lieu : Vancouver (C.-B.) ? Thunderbird Arena



DARLENE JAKUBOWSKI

Athlète de : Dawson Creek (C.-B.)

Date : 11 et 12 octobre

Lieu : Dawson Creek (C.-B.) ? Encana Events Centre





ALBERTA MEG OHSADA

Athlète de : Calgary (AB)

Date : 10 octobre

Lieu : Red Deer (AB) ? Westerner Park Centrium



JORDEN TYSON

Athlète de : Calgary (AB)

Date : 13 octobre

Lieu : Grande Prairie (AB) ? Revolution Place



KENNEDY ZAYTSOFF

Athlète de : Calgary (AB)

Date : 16 octobre

Lieu : Calgary (AB) ? Stampede Corral MORIAH VAN'T LAND

Athlète de : Calgary (AB)

Date : 17 octobre

Lieu : Lethbridge (AB) ? ENMAX Centre



EMMA BITTORF

Athlète de : Calgary (AB)

Date : 19 octobre

Lieu : Medicine Hat (AB) ? Canalta Centre





SASKATCHEWAN VICTORIA SARTY

Athlète de : Regina (SK)

Date : 18 et 26 octobre

Lieu : Regina (SK) ? Brandt Centre, Saskatoon (SK) ? SaskTel Centre





ONTARIO JULIA ROMUALDI

Athlète de : Timmins (ON)

Date : 29 octobre

Lieu : Sault Ste. Marie (ON) ? GFL Memorial Gardens



HAILEY FULFORD

Athlète de : London (ON)

Date : 30 octobre

Lieu : London (ON) ? Budweiser Gardens



NADIA BOULLION

Athlète de : Chelmsford (ON)

Date : 1er novembre

Lieu : Sudbury (ON) ? Aréna de Sudbury



TIM GOODACRE

Athlète de : Dundas (ON)

Date : 2 novembre

Lieu : Kitchener (ON) ? Memorial Auditorium



SARAH THOMAS

Athlète de : Whitby (ON)

Date : 3 novembre

Lieu : Kingston (ON) ? Leon's Centre DAVID ROBERTSON et NICOLE VESPA

Athlètes de : Hamilton (ON)

Date : 6 novembre

Lieu : Mississauga (ON) ? Paramount Fine Foods Centre



JACK FAN et KATIE XU

Athlètes de : Ottawa (ON)

Date : 7 novembre

Lieu : Ottawa (ON) ? Place TD



DANIELLE WATERS

Athlète de : Merriton (ON)

Date : 8 novembre

Lieu : St. Catharines (ON) ? Centre Meridian



GRACE MORRIS

Athlète de : Ajax (ON)

Date : 9 novembre

Lieu : Oshawa (ON) ? Tribute Communities Centre



ALICIA SMITH

Athlète de : Uxbridge (ON)

Date : 13 novembre

Lieu : Peterborough (ON) ? Peterborough Memorial Centre





QUÉBEC ÉMILE BAZ

Athlète de : Laval (QC)

Date : 14 novembre

Lieu : Laval (QC) ? Place Bell STÉPHANIE LACHANCE

Athlète de : Québec (QC)

Date : 15 novembre

Lieu : À confirmer





NOUVEAU-BRUNSWICK NOUVELLE-ÉCOSSE MOLLY KANE

Athlète de : Moncton (N.-B.)

Date : 16 novembre

Lieu : Moncton (N.-B.) ? Centre Avenir



TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

MELANIE TAYLOR

Athlète de : St. Johns (T.-N.-L.)

Date : 23 novembre

Lieu : St. Johns (T.-N.-L.) ? Mile One Centre

JESSICA CRANTON

Athlète de : Halifax (N.-É.)

Date : 17 novembre

Lieu : Halifax (N.-É.) ? Centre Scotiabank

À propos d'Olympiques spéciaux Canada

Le programme canadien de ce mouvement mondial se consacre à l'enrichissement de la vie des Canadiens ayant une déficience intellectuelle par le pouvoir transformateur et le plaisir du sport. Actif au sein de clubs sportifs dans 12 sections provinciales et territoriales, ce mouvement populaire dépasse les frontières du sport pour favoriser l'autonomisation des personnes, changer les attitudes et bâtir des communautés. Plus de 47 500 athlètes de tous les âges qui ont une déficience intellectuelle sont inscrits aux programmes d'Olympiques spéciaux offerts à longueur d'année dans toutes les régions du Canada. Ils reçoivent le soutien de plus de 22 000 bénévoles, dont plus de 16 000 entraîneurs qualifiés. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.specialolympics.ca/fr ou suivez @SpecialOCanada sur Facebook, Instagram et Twitter.

À propos de Rock the Rink

Rock the Rink est présenté par les producteurs de la tournée Thank You Canada, qui a remporté un immense succès. L'expérience de divertissement met en vedette les meilleurs patineurs artistiques du monde dans un univers qui stimule tous les sens. Laissez-vous transporter par une soirée parfois empreinte de nostalgie qui vous fera chanter et danser avec vos vedettes préférées du patinage artistique. Rock The Rink est une attitude, une production évocatrice. Rock The Rink est un spectacle palpitant d'émotion qui fait chanter, danser, rire, bouger et pleurer et qui ne laisse personne indifférent.

Pour obtenir plus de plus amples renseignements ou pour demander une entrevue, communiquer avec :

Brigitte Kenny

Hype PR

brigitte@hypepr.ca

647-967-3272

