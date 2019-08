Cyclonis lance l'application (GRATUITE) Cyclonis World Time pour suivre facilement les fuseaux horaires à travers le monde





DUBLIN, 29 août 2019 /PRNewswire/ -- Cyclonis Ltd., développeur de solutions logicielles de gestion des données conçues pour simplifier votre vie complexe, est ravi d'annoncer le lancement de Cyclonis World Time, une application GRATUITE et performante d'horloge mondiale qui vous permet de rester informé de l'heure actuelle dans de multiples lieux à travers le monde. Cyclonis World Time fournit aux utilisateurs un éventail d'options d'individualisation pour les aider à personnaliser l'application en fonction de leurs préférences.

Configuration rapide et simple

Cyclonis World Time est facile à utiliser et à configurer. Le téléchargement et l'installation de Cyclonis World Time nécessitent seulement quelques minutes, et l'ajout de lieux ne nécessite que quelques clics de souris. Cyclonis World Time peut être configuré pour détecter automatiquement votre position actuelle afin d'afficher instantanément l'heure locale, quelle que soit votre destination.

Un widget de bureau personnalisable, pour une souplesse supplémentaire

Application de bureau légère et intuitive, Cyclonis World Time inclut également un widget de bureau élégant, conçu pour conserver à portée de main vos lieux les plus importants, à tout moment. En fonction de vos préférences, le widget Cyclonis World Time peut être configuré pour apparaître en premier plan d'autres fenêtres. Vous pouvez également contrôler la visibilité en augmentant ou en diminuant l'opacité. En outre, vous avez la possibilité de personnaliser l'orientation de la liste ainsi que la police.

Gestion simplifiée de l'horloge

Tout comme le widget de bureau, l'application principale de Cyclonis World Time offre également de multiples options, pour une expérience plus personnalisée. Les utilisateurs peuvent choisir le format d'heure et de date qu'ils souhaitent, et trier leurs sites par nom ou par fuseau horaire. Concernant la position actuelle, Cyclonis World Time affiche également des informations sur le lever et le coucher du soleil, ce qui offre une plus grande facilité dans l'organisation et la planification des voyages.

Cyclonis World Time est disponible GRATUITEMENT pour Windows et macOs. Pour télécharger l'application, rendez-vous sur https://www.cyclonis.com/products/world-time/.

À propos de Cyclonis Ltd.

Société irlandaise basée à Dublin, Cyclonis Limited conçoit et développe des produits logiciels de bureau, mobiles et cloud, axés sur la simplification de l'organisation et de la gestion des données. Nos applications visent à rationaliser le processus d'organisation des volumes sans cesse croissants de données et d'informations que les utilisateurs ont à gérer dans leur vie quotidienne sur Internet.

