La deuxième Smart China Expo ouvre ses portes à Chongqing





CHONGQING, Chine, 29 août 2019 /PRNewswire/ -- Lundi, la Smart China Expo (SCE) 2019 a ouvert ses portes dans la municipalité de Chongqing dans le sud-ouest de la Chine, avec une cérémonie de signature de contrats.

Les projets signés concernent des domaines comme la technologie 5G, les circuits intégrés, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets, et font intervenir des partenaires provenant de plus de dix endroits en Chine, comme les provinces du Sichuan, du Zhejiang et du Guangdong, ainsi que des pays étrangers comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne et Singapour.

L'événement de cette année fait fond sur le succès de la première SCE en 2018, laquelle a attiré toute une série d'acteurs industriels internationaux.

Jack Ma d'Alibaba, Pony Ma de Tencent et Robin Li de Baidu, qui ont tous assisté à la cérémonie d'ouverture, se sont félicités des efforts intelligents de Chongqing, qualifiant la ville de « futuriste », « d'exemple de la transition économique de la Chine » et de « terre d'opportunités ».

La SCE 2019 ne facilite pas uniquement les échanges amicaux : elle favorise également les atouts réciproques et les situations où tout le monde est gagnant. La signature et l'exécution de ces projets accéléreront la croissance de l'intelligence des données en Chine, et stimuleront la coopération mondiale dans l'économie numérique, favorisant la collaboration en Chine et à l'étranger.

Placée sous le thème « Technologie intelligente : stimuler l'économie, enrichir la vie », cette expo propose plusieurs conférences, expositions, concours et forums.

Cette expo de quatre jours a attiré des représentants, y compris des responsables d'organisations internationales, des universitaires et des cadres supérieurs provenant de près de 60 pays et régions, et 843 entreprises chinoises et étrangères, y compris plus de 60 sociétés Fortune Global 500.

Cet événement est organisé par le ministère de la Science et de la Technologie, le ministère de l'Industrie et de la Technologie de l'information, l'Académie chinoise des sciences, l'Académie chinoise d'ingénierie, l'Association chinoise pour la science et la technologie, et l'administration locale.

Site Internet officiel : https://www.smartchina-expo.cn/En-index.shtml

