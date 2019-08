UNISOC lance Tiger T710, une plateforme de calcul en périphérie de réseau haute performance à intelligence artificielle





BEIJING, 29 août 2019 /PRNewswire/ -- UNISOC, qui est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de jeux de puces de communications mobiles et de jeux de puces IDO, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle plateforme de calcul en périphérie de réseau à IA, Tiger T710. La plateforme, qui est conçue pour une gamme complète d'applications d'IA dans l'industrie, le commerce, les soins médicaux, la maison et l'éducation, a été définie pour accélérer la transition de la société industrielle traditionnelle à la société intelligente.

Tiger T710, qui représente une nouvelle génération de solutions IA d'UNISOC, se base sur une architecture à huit coeurs (octa-core) composée de quatre coeurs ARM Cortex-A75 à 2,0 GHz et quatre coeurs ARM Cortex-A55 à 1,8 GHz. Tiger T710 d'UNISOC, qui utilise des architectures de puces de nouvelle génération, est doté d'un calcul haute performance, d'une haute efficacité énergétique et d'un temps de développement réduit.

Tiger T710 d'UNISOC est la première plateforme de jeux de puces qui adopte un NPU à l'architecture innovante, hétérogène et à double coeur lui permettant de faire face à des scénarios d'application de plus en plus complexes et de répondre à une demande accrue de puissance de calcul. Selon la dernière liste de test des puces AI Benchmark publiée par le Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Tiger T710 d'UNISOC arrive en tête du classement avec un score exceptionnel de 28 097.

En plus de sa solide architecture et de sa puissance de calcul, Tiger T710 affiche un rendement énergétique supérieur ou égal à 2,5 TOPS/W, soit 30 % de plus que la moyenne du secteur. Le puissant Tiger T710 prend en charge plusieurs formats de cadres IA, dont TensorFlow, TensorFlow Lite, Caffe et plusieurs formats de données IA, dont la quantification (INT4, INT8, INT16) et la virgule flottante (FP16). Tiger T710, qui est compatible avec Android NNAPI, est livré avec la trousse SDK exclusive d'UNICOS pour un développement et un déploiement plus efficaces des applications IA tierces.

Tiger T710 d'UNISOC devrait être disponible dans le monde entier à partir de 2020.

À propos d'UNISOC

UNISOC, qui est une filiale centrale de Tsinghua Unigroup, est une société leader dans le domaine des semi-conducteurs non manufacturés qui se consacre à la recherche et au développement de jeux de puces pour les communications mobiles et l'IDO. Ses produits couvrent les plateformes de jeux de puces mobiles prenant en charge les normes de communication 2G/3G/4G/5G et diverses solutions de jeux de puces dans le domaine de l'IDO, du RFFE, de la connexion sans fil, de la sécurité, de la télévision, etc. UNISOC, qui est doté d'un effectif estimé à 4500 personnes, de 14 centres de R et D et de 7 centres de support client dans le monde, s'engage à devenir l'un des 3 premiers fournisseurs de jeux de puces mobiles en termes de part de marché mondial, le plus grand fournisseur de jeux de puces pour l'IDO et les dispositifs de connectivité et la première entreprise 5G en Chine. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.unisoc.com

