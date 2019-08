La Banque Laurentienne du Canada annonce deux nouvelles nominations au conseil d'administration





MONTRÉAL, 29 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) est heureuse d'annoncer la nomination d'Andrea E. Bolger et de David L. Mowat à son conseil d'administration.



Madame Bolger est une gestionnaire et administratrice de sociétés chevronnée. Elle possède une vaste expérience et une feuille de route remarquable au sein de la plus grande institution financière au Canada. Au cours de sa carrière, elle a développé une riche expertise en direction stratégique et en gestion des risques à l'échelle de l'entreprise, ainsi qu'une connaissance approfondie des services bancaires aux entreprises et de la gestion de patrimoine.

Monsieur Mowat occupait jusqu'à récemment le poste de président et chef de la direction de la plus importante institution financière de l'Alberta. Sous sa direction, l'entreprise a redynamisé sa marque et son plan stratégique et a remplacé son système bancaire ainsi que son infrastructure informatique. Il possède plus de 30 ans d'expérience dans les domaines bancaire et du capital de risque. Il est actif au sein de nombreux organismes communautaires et a récemment présidé le « Royalty Review task force » en Alberta.

« C'est un plaisir d'accueillir Andrea et David au sein de notre conseil d'administration », a déclaré Michael Mueller, président du conseil d'administration de la Banque Laurentienne du Canada. « Tous deux sont des leaders accomplis dans leur domaine d'expertise. Leurs connaissances et leurs perspectives seront extrêmement utiles à la réalisation du mandat du conseil d'administration en appui au plan stratégique visant à assurer la rentabilité et le développement de la Banque. »

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d'aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie 3 300 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44 milliards $, de même que des actifs administrés de 29 milliards $.

Renseignements :

Hélène Soulard

Vice-présidente adjointe, Communications

514 284-4500, poste 40015

helene.soulard@blcgf.ca

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 07:20 et diffusé par :