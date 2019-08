Invitation aux médias - Le ministre Pablo Rodriguez annoncera un appui à G4 - R-D, une entreprise oeuvrant dans les secteurs canadiens de l'acier et de l'aluminium

La Banque Laurentienne du Canada est heureuse d'annoncer la nomination d'Andrea E. Bolger et de David L. Mowat à son conseil d'administration. Madame Bolger est une gestionnaire et administratrice de sociétés chevronnée. Elle possède une vaste...

L'information financière présentée dans le présent document est fondée sur les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités au 31 juillet 2019 et pour la période close à cette date, et a été préparée conformément aux Normes...