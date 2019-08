Commémoration du 100e anniversaire de la grève générale de Winnipeg





TORONTO, le 29 août 2019 /CNW/ - Dans le cadre de la commémoration du 100e anniversaire de la grève générale de Winnipeg qui a été déclenchée le 15 mai 2019, nous recommandons Strike!, une comédie musicale de Danny Schur et Rick Chafe (Playwrights Canada Press, The Canadian Drama Publisher, 2007). Hughena Matheson, présidente du conseil de Project Bookmark Canada, est heureuse d'inviter le public au dévoilement du 27e signet sur le Sentier littéraire canadien qui aura lieu le jeudi 29 août à 11 h, sur Waterfont Drive, dans le parc Stephen Juba, à Winnipeg, juste avant la fin de semaine de la fête du Travail.

Madame Matheson sera accompagnée des auteurs Danny Schur et Rick Chafe, de Ross Eadie, conseiller de la ville de Winnipeg, des acteurs Carson Nattrass et Paul Potosky, membres d'Equity, de Sharon et Nolan Reilly, historiens, ainsi que des membres de différents organismes de soutien et autres : Bob Moroz, président de la Manitoba Association of Health Care Professionals; Gord Delbridge, président de la section locale 500 du Syndicat canadien de la fonction publique; Roland Stankevicius, secrétaire général de la Manitoba Teachers' Society; Glenn Michalchuk, président du conseil d'administration de Mayworks, et Sandra Gessler.

Jessica Lewis, chef des ventes et du marketing chez Playwrights Canada Press, a écrit : « Nous sommes ravis de voir Strike! être reconnue sous sa forme littéraire non seulement comme la première pièce faisant partie de l'initiative Project Bookmark Canada, mais aussi en raison de sa représentation de l'histoire de Winnipeg et du Canada. Rick et Danny ont soigneusement transformé cette importante leçon d'histoire en oeuvre littéraire exceptionnelle. Il est merveilleux de constater que celle-ci continue de joindre de nouveaux publics. »

La préface du livre rédigée par Sharon et Nolan Reilly fournit une description de la grève : « Le 15 mai 2019, 35 000 hommes, femmes et enfants ont fait la grève dans le cadre d'une confrontation qui s'est échelonnée sur six semaines et qui a paralysé les activités de la ville de Winnipeg. La grève, menée par des familles de travailleurs afin d'obtenir le droit à la reconnaissance syndicale, à des horaires de travail réduits et à un salaire suffisant, a attiré l'attention de la majeure partie du monde industrialisé sur Winnipeg. La grève a pris fin dans une effusion de sang lorsque les autorités gouvernementales ont eu recours à la force militaire afin de prendre le contrôle de la ville. Deux travailleurs ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés dans le cadre des évènements du "samedi sanglant". »

Le signet de Winnipeg fait partie des quatre signets qui seront dévoilés en 2018-2019 et qui soulignent des anniversaires canadiens majeurs. Le projet nommé Commemorating Canada with Bookmarks on the CanLit Trail (Célébrer le Canada au moyen de signets sur le Sentier littéraire canadien) est rendu possible en partie par le gouvernement du Canada au moyen de l'aide financière en vertu du programme Commémoration Canada du ministère du Patrimoine canadien.

Pour obtenir des renseignements concernant le signet de Winnipeg et d'autres renseignements, consultez le @BookmarkCanada et www.projectbookmarkcanada.ca .

