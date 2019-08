/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant l'église Saint-Éphrem/





QUÉBEC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre?du?Québec, monsieur André Lamontagne, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à une annonce concernant l'église Saint-Éphrem.

Date : 29 août 2019



Heure : 15 h



Lieu : Église Saint-Éphrem

363, rue Monseigneur-Desmarais

Upton (Québec) J0H 2E0

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 07:00 et diffusé par :