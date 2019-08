Faites de la conduite sobre votre priorité pendant ce dernier long week-end de l'été ? Planifiez des modes de transport sobres et sécuritaires





OAKVILLE, Ontario, 29 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d'assurance, rappellent à la population de mettre la sécurité au premier plan durant le dernier long week-end de l'été de façon à ce qu'il soit mémorable pour toutes les bonnes raisons et non pas pour une tragédie causée par la conduite avec facultés affaiblies.



«?Nous encourageons tous les Canadiens et Canadiennes à penser aux moyens de se protéger et de protéger les autres contre les dangers de la conduite avec facultés affaiblies lors de leurs célébrations estivales et leurs fêtes de fin de semaine, a expliqué Andrew Murie, chef de la direction de MADD Canada. Ce n'est pas plus compliqué que de prévoir un moyen sobre de rentrer à la maison lorsqu'il est possible que vous consommiez de l'alcool ou de la drogue lors de vos sorties. Les quelques petites minutes que cela vous prendra pourraient vous sauver la vie ou celle des autres.?»

Chaque année, des centaines de personnes sont tuées et des milliers sont blessées dans des collisions liées à la consommation d'alcool, de drogue ou d'un mélange des deux. MADD Canada et Allstate du Canada invitent la population à contribuer à la prévention de la conduite avec facultés affaiblies en s'engageant à :

ne jamais conduire une voiture, un bateau, un VTT ou n'importe quel autre véhicule avec les facultés affaiblies?;

ne jamais se laisser reconduire par un conducteur aux facultés affaiblies?;

appeler le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec les facultés affaiblies.

«?Les conséquences catastrophiques de la conduite avec facultés affaiblies sont entièrement évitables, a souligné Ryan Michel, président et PDG, Allstate du Canada. Allstate du Canada joint sa voix à celle de MADD Canada pour faire passer le message de la conduite sobre et implorer les Canadiens et Canadiennes à faire de la sécurité une priorité durant ce week-end. Que vous soyez au volant d'une voiture, d'un bateau ou d'un VTT, confiez toujours la conduite à un conducteur sobre.?»

Peu importe ce que vous avez de planifié pour ce dernier long week-end de l'été, s'il vous plaît, ne conduisez pas avec les facultés affaiblies ? faites appel à Uber ou un taxi, choisissez un conducteur désigné qui restera sobre, prenez le transport collectif ou passez la nuit chez votre hôte. Si vous cherchez un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic, nous vous invitons à utiliser Uber ? l'application officielle de transport désignée de MADD Canada. Rendez-vous sur Uber pour en savoir davantage.



À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l'alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Allstate du Canada, compagnie d'assurance, est un chef de file dans le domaine des assurances automobile et habitation?; elle offre à ses clients des produits et services de prévention et de protection qui conviennent à toutes les étapes de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, nous mettons tout en oeuvre pour que non seulement nos clients, mais aussi nos employés soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi notre présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une septième année de suite. Allstate du Canada est une entreprise socialement responsable qui soutient de nombreux organismes sans but lucratif, notamment MADD Canada, Centraide, et Jeunes entreprises. Rendez-vous sur www.allstate.ca pour en savoir davantage. Pour trouver des astuces et conseils liés à la sécurité, visitez www.conseilsduquotidien.ca .

