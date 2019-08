Fresche Solutions annonce la nomination de son nouveau président et chef de la direction





MONTRÉAL, 29 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fresche Solutions , un chef de file des solutions de modernisation et d'optimisation d'applications pour IBM Power Systems IBM i, est heureuse d'annoncer la nomination de Daniel Crépeau à titre de président et chef de la direction, une nomination qui entrera en vigueur le 1er septembre 2019. À ce titre, M. Crépeau sera responsable de positionner l'entreprise pour sa prochaine phase de croissance et de développement. Daniel Crépeau remplace Andy Kulakowski, lequel a connu une carrière de plus de trente ans chez Fresche. M. Kulakowski restera impliqué chez Fresche assumant le nouveau rôle de fondateur.

En 2010, M. Kulakowski a été à la tête de l'opération de rachat de l'entreprise par la direction et d'un plan de repositionnement. Suite à cette nouvelle stratégie, Fresche est désormais reconnue comme la plus importante entreprise de modernisation et d'optimisation d'applications desservant le marché IBM i. La demande élevée et toujours croissante en transformation digitale et modernisation des TI amène Fresche à effectuer ce changement à la direction. Le savoir-faire éprouvé de M. Crépeau au sein de sociétés à très forte croissance est un atout extrêmement important. À compter du 1er septembre, Andy se concentrera sur le développement et le maintien de relations avec les clients, partenaires ainsi que tout le milieu des affaires.

?«?Travailler auprès de Daniel au cours de la dernière année a été une expérience enrichissante. Ses connaissances et son parcours professionnel joueront un rôle charnière dans l'évolution stratégique de l'entreprise. J'anticipe la prochaine étape avec enthousiasme et continuerai à épauler Daniel dans la croissance continue de Fresche » a déclaré Andy Kulakowski, président et directeur général, Fresche Solutions.

Daniel Crépeau possède plus de 30 ans d'expérience au sein de grandes sociétés dans les domaines des technologies de l'information et de la finance. Il apporte à Fresche une grande expérience pratique en matière de stratégie, de développement des marchés et de gestion opérationnelle. Il a auparavant occupé des rôles de direction auprès du Groupe CGI inc. où il était chargé des équipes d'intégration technique et des initiatives d'externalisation majeures. Il a également été vice-président, technologies de l'information, chez Investissements PSP inc., l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada. Avant de se joindre à Fresche à titre de chef de l'exploitation, il a réalisé divers mandats de consultation stratégique auprès d'institutions financières. M. Crépeau siège au conseil d'administration de deux entreprises ainsi que d'un organisme à but non lucratif qui fait la promotion de l'apprentissage des TI dans les écoles primaires de Montréal. M. Crépeau détient un baccalauréat en Génie électrique (B. Ing.) de la Polytechnique Montréal.

«?Nous sommes très heureux de travailler avec un leader reconnu comme Daniel Crépeau dans le but de poursuivre le travail important qui a été réalisé et d'aider à positionner l'entreprise comme un chef de file à long terme dans le marché. Daniel a une feuille de route impressionnante et possède une vaste expérience opérationnelle en développement de systèmes et en services professionnels. Il travaillera de pair avec l'équipe de direction et l'équipe de gestion afin de continuer à créer de la valeur à long terme. Son expertise et ses nombreuses habiletés joueront un rôle clé dans la planification de notre croissance?» a affirmé M. Irwin Kramer, président du conseil de Fresche Solutions.

«?C'est un honneur pour moi de succéder à Andy dans une entreprise aussi créative et novatrice. Je suis touché par la confiance qu'Andy ainsi que les membres du conseil d'administration ont placé en moi. Fresche Solutions possède une équipe exceptionnelle et une gamme de produits et services remarquable. Nous continuerons à nous concentrer à soutenir nos clients dans leurs objectifs d'affaires en maximisant leurs investissements en TI. Je suis très heureux de diriger cette équipe aux côtés de nos partenaires investisseurs pour faire prospérer l'entreprise en vue de générer de solides rendements à long terme » a pour sa part déclaré M. Daniel Crépeau, chef de l'exploitation, Fresche Solutions.

À propos de Fresche Solutions

Fresche est la référence en matière de solutions de modernisation et de gestion qui permettent aux entreprises utilisant les systèmes IBM i d'opérer une transformation numérique. Nos produits et services à valeur ajoutée couvrent toutes les étapes de la transformation numérique, aidant les entreprises à accélérer leur croissance, à augmenter leur rendement financier, à améliorer leur compétitivité et à éliminer les risques. Fresche possède un vaste réseau à l'échelle internationale, comptant plus de 200 partenaires d'affaires.

L'entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, possède des bureaux aux États-Unis, en Australie, en Inde ainsi qu'en Europe. Le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction figurent parmi les investisseurs de Fresche Solutions.

Personnes-ressources pour les médias

Christine McDowell

Vice-présidente, Marketing corporatif

Fresche Solutions

Christine.McDowell@freschesolutions.com

514.220-1309

Mathieu Alarie

Vice-président, Expérience employé

Fresche Solutions

Mathieu.Alarie@freschesolutions.com

514.910-8312

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fb65b83f-4a2b-4d80-a713-53c9505ff13a/fr

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 07:05 et diffusé par :