Avez-vous la réponse? L'Amérique deviendra-t-elle une démocratie réservée aux entreprises? Un nouveau suspense politique de Wynter Sommers transporte les lecteurs dans le futur





SAN FRANCISCO et LOS ANGELES, 29 août 2019 /CNW/ - EDGES: Swift Encounter, le suspense politique d'action facile à lire, assaille l'esprit des lecteurs qui découvrent à quoi ressemble la vie dans une ville gouvernée par une entreprise, où la démocratie est régie par celle-ci. Edges, distribué par Pure Force Enterprises Publishing, est offert par Barnes & Noble et Amazon.com É.-U.

Il semblerait que Nicolas Berggruen ait de bonnes idées pour dépeindre l'avenir de la démocratie des États-Unis. C'est pourquoi il a créé le Berggruen Institute et cofondé le World Post avec le Washington Post pour faire la lumière sur les enjeux mondiaux...

Berggruen et Nathan Gardels cosignent Intelligent Governance for the 21st Century, qui cherche à concevoir une manière préférable de gouverner en tirant le meilleur parti de l'Est et de l'Ouest. Récemment, ils ont publié Renovating Democracy.

Or, le groupe d'intérêt de Berggruen s'intéresse-t-il aux villes gérées par des entreprises?

Est-ce que Nicolas Berggruen, 58 ans, et Nathan Gardels, 66 ans, souhaitent comparer et mettre en opposition leur livre, Renovating Democracy, avec Edges, de Wynter Sommers?

La réponse est évidente.

En 2008, la banque Lehman Brother a dû mettre à pied 26?000 employés alors qu'elle plongeait le monde dans une nouvelle ère désormais connue comme la Grande récession, ouvrant la porte à une économie éphémère empreinte d'incertitude où les périodes de repos doivent produire des revenus. Les ménages de la classe moyenne n'arrivent plus à payer les soins de santé, l'aide à l'enfance et la formation avec un seul salaire sans s'endetter lourdement. Les répercussions entraînent la disparition d'environ 8,7 millions d'emplois, faisant écrouler les remparts que sont les régimes de retraite, les rentes et les réserves d'argent. Les analyses indiquent que cet incident évitable découle d'un manque de réglementations financières.

Quelle est la prochaine étape? Si une ville déclare faillite et doit liquider ses actifs lors d'une enchère, une entreprise a-t-elle le droit de s'approprier ses biens? Les Américains peuvent-ils troquer la démocratie comme ils la connaissent pour la démocratie des entreprises?

Le tome de Berggruen s'intéresse-t-il aux villes gérées par des sociétés? L'Amérique deviendra-t-elle une démocratie réservée aux entreprises?

Edges révèle à quoi ressemblera l'Amérique en 2030. Pourquoi le personnage Bjorn Esterday, journaliste d'enquête, prend-il autant de risques majeurs? Pourquoi Sarah Paradise, enseignante passionnée, veut-elle à tout prix découvrir la vérité, même si elle pourrait y laisser sa peau?

Wynter Sommers explique : « Edges nous confronte à ce qui surviendra si la nation demeure immobile alors que les entreprises prennent les commandes, transformant l'énoncé de mission de l'Amérique de manière à ce que l'on consente aux demandes des entreprises au détriment des besoins et des intérêts des citoyens. Souhaiter ardemment et impartialement découvrir la vérité peut s'avérer une menace pour les organes dirigeants. Obéirez-vous à Jack Courtly ou à Skipper, son frère? Qu'accepterez-vous et quels incitatifs vous forceront à vous battre? »

L'ensemble de livres (ISBN 978-1-7184-0012-2) comprend le guide Edges: Conversation Station, qui contient des questions bouleversantes sur chacun des neuf livres.

Selon vous, où en sera l'Amérique en 2030? Écrivez-moi à l'adresse asked2day [at] gmail.com. Nos juges choisiront les cinq meilleures réponses soumises par courriel par les lecteurs avant le 5 septembre, lesquels recevront un exemplaire gratuit de EDGES: Swift Encounter (ISBN 978-1-7184-0002-3) en guise de remerciement.

