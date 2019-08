/R E P R I S E -- Tim Hortons s'associe à l'auteur-compositeur-interprète Shawn Mendes pour célébrer ses racines canadiennes/





La relation de Shawn Mendes avec le Canada et Tim Hortons est célébrée dans le cadre d'une campagne qui inclut des gobelets d'édition limitée offerts à l'échelle nationale et des gobelets réutilisables offerts aux restaurants sélectionnés

TORONTO, le 28 août 2019 /CNW/ - Tim Hortons annonce une campagne et un partenariat avec l'auteur-compositeur-interprète canadien de renommée mondiale, Shawn Mendes, en prévision de son premier concert à guichets fermés dans un stade à Toronto, le 6 septembre prochain. Le thème de la campagne, On n'est jamais aussi bien que chez soi, célèbre les racines de Shawn.

Le film montre le parcours de Shawn tout au long de sa carrière, depuis la première fois où il a publié des vidéos en ligne dans sa ville natale de Pickering, en Ontario, jusqu'à ses concerts dans des arénas et des stades remplis à craquer. Le film, créé par l'agence GUT et réalisé par Jason Koenig, fait vivre aux téléspectateurs l'ascension de Shawn vers la gloire et se termine avec son retour au Canada, où il accepte une tasse de café réconfortante qui lui est donnée par un visage familier.

« Je suis très emballé de lancer cette incroyable campagne avec Tim Hortons pour célébrer mon concert dans ma ville natale à Toronto. Tim Hortons fait partie de ma vie depuis avant même mes premiers souvenirs et je suis extrêmement fier de partager mon amour pour cette tradition canadienne. »

- Shawn Mendes, auteur-compositeur-interprète

« Shawn Mendes, une icône moderne, incarne à merveille nos valeurs, la gentillesse et la générosité. Il entretient une relation personnelle très étroite avec Tim Hortons depuis son enfance et nous sommes maintenant très fiers de partager ses origines canadiennes avec le monde entier. »

- Paloma Azulay, chef mondiale de la créativité, Tim Hortons

En plus du film publicitaire, à compter du 30 août, les admirateurs de Shawn à travers le Canada auront également droit à des gobelets Tim Hortons d'édition limitée arborant Shawn Mendes, les roses emblématiques de son plus récent album et la feuille d'érable classique. Pour obtenir l'un de ces gobelets Tim Hortons/Shawn Mendes, les invités n'auront qu'à commander n'importe quelle boisson chaude de petit, moyen ou grand format. Ces gobelets seront offerts jusqu'au 6 septembre ou jusqu'à épuisement des stocks. Des gobelets de porcelaine réutilisables arborant Shawn Mendes seront également vendus aux restaurants Tim Hortons participants de la région du Grand Toronto, afin d'encourager les invités à choisir une option durable.

