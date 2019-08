La campagne des Héros Lowe's Canada de retour pour tout le mois de septembre





Chaque magasin corporatif Lowe's, RONA et Réno-Dépôt au pays amassera des fonds pour soutenir une cause locale de son choix

BOUCHERVILLE, QC, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Lowe's Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au pays, est heureuse d'annoncer le retour de sa campagne des Héros Lowe's Canada. Dans le cadre de celle-ci, chaque magasin corporatif Lowe's, RONA et Réno-Dépôt au pays a choisi d'appuyer la mission ou un projet d'un organisme sans but lucratif ou d'une école publique - un héros dans sa communauté. Du 1er au 30 septembre, les clients seront invités à faire un don aux caisses pour soutenir leur organisme héros local. Lowe's Canada versera ensuite à chaque organisme un montant additionnel équivalent à 50 % des sommes recueillies, jusqu'à concurrence de 2 000 $ par magasin. Cette année, les quelque 270 magasins corporatifs du réseau Lowe's Canada appuieront plus de 245 organismes dans le cadre de la campagne.

« À travers la campagne des Héros, nous sommes heureux de soutenir des organismes qui font une réelle différence dans les collectivités accueillant nos magasins. Nous avons à coeur de contribuer à bâtir des communautés plus fortes et de poser des gestes concrets pour améliorer la vie de ceux que nous côtoyons chaque jour », a indiqué Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Communications, affaires publiques et conformité chez Lowe's Canada. « La force de cette campagne réside dans le haut niveau d'engagement de nos employés envers la cause locale qu'ils ont eux-mêmes choisie. Certains d'entre eux ont d'ailleurs décidé de faire du bénévolat pour aider leur organisme partenaire à réaliser un projet mobilisateur particulier. »

Pour plus d'informations sur la campagne ou pour connaître les organismes soutenus, visitez rona.ca/heros, renodepot.com/heros ou lowes.ca/heroes (anglais seulement). Pour partager la nouvelle sur les réseaux sociaux, utilisez #CampagneLesHeros et @lowescanadacorp (Twitter) ou @Lowe's Canada (LinkedIn).

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert plus de 18 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de 71,3 milliards de dollars américains pour l'exercice 2018, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associés. Établie à Boucherville au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 600 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, Ace et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 28 000 associés, en plus des quelque 5 000 employés au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous les enseignes RONA et Ace. Pour plus de renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

SOURCE Lowe's Canada

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 06:00 et diffusé par :