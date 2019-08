Walmart Canada offre le service de livraison d'épicerie à Montréal pour la première fois





MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Walmart Canada est heureuse d'annoncer aujourd'hui le lancement de son service de livraison d'épicerie en ligne pour ses clients de Montréal, au Québec. Pour la toute première fois, les clients montréalais de Walmart pourront se faire livrer des produits frais, comme des fruits et des légumes, de la viande, des fruits de mer et des produits laitiers, de même que des produits santé et beauté, des produits pour la maison, de la nourriture pour animaux et aliments pour bébé, des couches et bien plus.

« Le nouveau service de livraison d'épicerie à Montréal permettra à encore plus de Canadiens d'accéder à de nouvelles façons de gagner du temps en magasinant chez Walmart », déclare Daryl Porter, vice-président de l'exploitation omnicanal et du commerce électronique. « Que nos clients décident de faire des achats en succursale ou en ligne, ou encore d'opter pour la cueillette ou la livraison de leur épicerie, nous souhaitons faire de Walmart l'endroit le plus simple et le plus pratique pour magasiner pour tout ce dont ils ont besoin. »

La livraison de l'épicerie est la plus récente option d'une gamme de services proposés par Walmart Canada pour aider les clients de Montréal à magasiner où, quand et comment ils le souhaitent. En plus de pouvoir profiter de la nouvelle option de livraison, les clients de Walmart Canada peuvent choisir la solution qui leur convient le mieux, y compris la cueillette de l'épicerie dans 10 succursales de la région de Montréal, le magasinage en succursale pour les fruits et les légumes et l'épicerie, ainsi que l'achat de marchandise générale en succursale et en ligne, le tout à des bas prix imbattables garantis chez Walmart.

Les clients peuvent magasiner en ligne au Walmart.ca/épicerie ou à partir de l'application Walmart et passer leurs commandes. Des associés de la succursale sélectionnent et emballent les articles, puis transmettent les détails de la commande à notre partenaire responsable des livraisons. Ce dernier passe ensuite chercher les commandes en succursale puis les livre aux clients durant la plage horaire demandée.

Les commandes d'épicerie peuvent être livrées aux clients aussi rapidement que le jour suivant ou peuvent être planifiées jusqu'à 21 jours à l'avance. La livraison de l'épicerie en ligne de Walmart, qui inclut les services de sélection, d'emballage et de livraison à domicile, est offerte à seulement 9,97 $ pour les commandes d'épicerie d'au moins 50 $ avant les taxes. Aucuns frais d'abonnement, aucune majoration des prix, juste les prix imbattables garantis de chez Walmart. Dans le cadre d'une offre promotionnelle de lancement de Walmart, les clients obtiendront un rabais de 20 $ sur chacune des 4 premières commandes de plus de 75 $ avant les taxes, avec le code promotionnel MONTREAL80. Ce code prendra fin le 30 novembre 2019.

Avec le lancement de ce service, la livraison de l'épicerie de Walmart est désormais offerte dans toutes les provinces.

